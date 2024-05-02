Чистый четверг: в чем суть этого дня, что можно и нельзя делать

2 мая христиане восточного обряда будут праздновать четвертый день Страстной недели, известный как Чистый четверг.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
В Великий четверг обычно идут на службу в церковь, чтобы исповедоваться и принять причастие. Свечу, зажженную в храме, носят домой, стараясь не погасить ее, поскольку, по верованию, она оберегает дом от пожара и семью от болезней.
Также в этот день обычно готовятся к Пасхе: пекут паски, красят яйца, убирают в доме и очищают тело.
По старинной традиции это нужно делать до восхода солнца, символически смывая с себя грехи, накопленные за год. Так делали наши предки в прежние времена.
В Чистый четверг важно воздержаться от сплетен, ссор и брани. Если в этот день в семье вспыхнут конфликты, то они могут тянуться в течение всего года.
Также не рекомендуется начинать выпекать паски до того, как весь дом будет убран. Хозяйкам разрешается печь паски и красить яйца, когда будет установлен порядок в квартире.
В этот день также не едят паску; эту обрядовую выпечку подают только на Пасху. Также продолжается Великий пост, поэтому следует соблюдать ограничения в пище.
Относительно финансов важно помнить, что в Чистый четверг не рекомендуется ни одалживать, ни одалживать деньги, поскольку считается, что это может унести с собой достаток из дома.
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