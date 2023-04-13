Чистый четверг 2023: что сегодня нужно обязательно сделать, а что категорически нельзя

История Чистого четверга

Этот день связан с Тайной вечерей – последним вечером Иисуса перед распятием на горе Голгофе. Христос собрался вместе с 12 апостолами. Он рассказал им, что один из них станет предателем. Также в этот день был установлен обряд евхаристии – святого причастия. Спаситель раздал апостолам угощение. Это был хлеб и вино.

Великий четверг называется "чистым" из-за того, что Иисус омыл ноги своим ученикам, явив пример братской любви и смирения перед своей судьбой.

Что нужно сделать в этот день

В этот день нужно обязательно помыться, лучше до восхода солнца.

Считается, что в этот день вода особенно целебна, помогает очистить тело, дух и оздоровить человека от болезней.

Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи. Обязательно занимаются генеральной уборкой, наводят порядок в доме, занимаются стиркой и другими домашними делами. Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, тот весь год проведет в ссорах с родными.

Приметы на Чистый четверг

Если в Чистый четверг хорошая и солнечная погода, значит, конец весны теплым будет. Если идет дождь — дождливая погода продержится до лета.

Если в этот день подобрать из земли деньги, то они не принесут обладателю счастья.

Что нельзя делать в Чистый четверг

с Чистого четверга до Страстной пятницы не следует оставлять грязную посуду и белье без стирки. После уборки в этот день не стоит выбрасывать мусор до Пасхи, чтобы не осквернить святые дни. Если в процессе уборки накопилась грязная вода, содержащая негативную энергию, ее необходимо вылить в местах, где ничего не растет.

Также не рекомендуется в Чистый четверг выносить на улицу какие-либо вещи из своего дома или домашнюю утварь.