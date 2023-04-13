RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чистый четверг 2023: что сегодня нужно обязательно сделать, а что категорически нельзя

13 апреля - Чистый четверг (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Чистый четверг наступает за три дня до Пасхи. В этом году он выпадет на 13 апреля.

В материале Styler мы расскажем, что можно и нельзя делать в этот день Страстной недели.

История Чистого четверга

Этот день связан с Тайной вечерей – последним вечером Иисуса перед распятием на горе Голгофе. Христос собрался вместе с 12 апостолами. Он рассказал им, что один из них станет предателем. Также в этот день был установлен обряд евхаристии – святого причастия. Спаситель раздал апостолам угощение. Это был хлеб и вино.

Великий четверг называется "чистым" из-за того, что Иисус омыл ноги своим ученикам, явив пример братской любви и смирения перед своей судьбой.

Что нужно сделать в этот день

В этот день нужно обязательно помыться, лучше до восхода солнца.

Считается, что в этот день вода особенно целебна, помогает очистить тело, дух и оздоровить человека от болезней.

Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи. Обязательно занимаются генеральной уборкой, наводят порядок в доме, занимаются стиркой и другими домашними делами. Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, тот весь год проведет в ссорах с родными.

Приметы на Чистый четверг

  • Если в Чистый четверг хорошая и солнечная погода, значит, конец весны теплым будет. Если идет дождь — дождливая погода продержится до лета.
  • Если в этот день подобрать из земли деньги, то они не принесут обладателю счастья.

Что нельзя делать в Чистый четверг

с Чистого четверга до Страстной пятницы не следует оставлять грязную посуду и белье без стирки. После уборки в этот день не стоит выбрасывать мусор до Пасхи, чтобы не осквернить святые дни. Если в процессе уборки накопилась грязная вода, содержащая негативную энергию, ее необходимо вылить в местах, где ничего не растет.

Также не рекомендуется в Чистый четверг выносить на улицу какие-либо вещи из своего дома или домашнюю утварь.

Раньше мы писали, как испечь пасху Львовская баба.

Также узнайте о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украинесвято в Україні