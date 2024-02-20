Цепляются независимо от состояния волос: как эффективно избавиться от вшей у детей

Вши - это мелкие насекомые-паразиты, поражающие волосяную часть головы, тела или область лобка. Они могут появиться у каждого. Поэтому следует знать, как их избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что известно о вши

Вши - это насекомые, которые пристают к волосам независимо от их состояния. Неважно, как часто вы моете голову, в какой школе учится ваш ребенок и насколько бедным или богатым является район, в котором вы проживаете.

Вши могут быть у любого. Паразитирование вшей на человеке называется педикулезом.

Вши очень маленькие - размером где-то из зернышек кунжута. Они в основном имеют бледный серый цвет. Питаются небольшой порцией крови, которую высасывают из кожи головы - без этого эти создания не проживут и одного дня.

В волосах, в частности возле кожи головы, вши откладывают яйца, которые называют гнидами. В общем, эти насекомые имеют три этапа жизни: гнида-нимфа-взрослая вошь. Этот жизненный цикл повторяется каждые три недели, если человек не получает лечения.

Это ползающие насекомые. Для того чтобы насекомые попали на голову другого человека, нужен достаточно близкий и длительный контакт "голова к голове".

Несмотря на распространенное мнение, случаи, когда примерка чужого головного убора способствовала заражению вшими - довольно редкие.

Основные симптомы

Наиболее распространенный симптом - зуд головы. Однако он может появиться только через 4-6 недель после заражения. Чаще зуд чувствуют за ушами и позади шеи. Зуд может беспокоить еще некоторое время после выведения вшей.

Как заметить вши у детей

Нужно усадить ребенка в хорошо освещенном месте и разделить его волосы на пряди. Живых вшей трудно заметить. Они избегают света и быстро двигаются.

Гниды выглядят как маленькие белые или желто-коричневые пятнышки и чаще расположены за ушами или на шее. Их часто путают с лупой или частицами грязи.

Однако есть важное отличие: гниды очень крепко прикреплены к волосам, а перхоть или грязь - нет.

Действенный метод

Сначала нужно намочить волосы ребенка

Используйте расческу с мелкими зубцами или спросите в аптеке специальную расческу против вшей и гнид. Расчешите волосы ребенка небольшими прядями.

После каждого расчесывания вытирайте расческу влажным бумажным полотенцем. Внимательно осмотрите кожу головы, расческу и бумажное полотенце.

Повторяйте шаги, пока не просмотрите все волосы ребенка.

Как избавиться от вшей

Прежде всего следует обратиться к педиатру или семейному врачу, чтобы убедиться, что у вашего ребенка педикулез.

Самое эффективное средство против вшей - специальные препараты против них. После каждого использования препарата нужно вычесывать голову каждые 2–3 дня в течение 2-3 недель - это поможет удалить гниды.

Не используйте народные методы типа керосина или майонеза.

Что еще следует сделать:

проверить на вши всех членов семьи

постирать одежду, головные уборы, постельное белье и полотенца в стиральной машине при высокой температуре

если некоторые вещи невозможно постирать, вы можете поместить их в условный "карантин" на 2 недели - например, в герметичный пластиковый пакет

Администрация по контролю лекарств и пищевых продуктов США (FDA) не рекомендует использовать спреи для профилактики вшей (инсектициды). Пользы от них мало, а вот вред может быть серьезным. Это достаточно токсичные соединения, которыми можно отравиться при вдыхании или при попадании на кожу.

Также от вшей не защитит и окрашивание волос - это распространенный миф. Насекомым все равно, какими волосами двигаться к своему привычному источнику пищи - коже головы.

Так же не поможет собственно окрашивание уже во время заражения. Это может убить какую-то часть взрослых особей, но не навредит гнидам.