Чип в тілі людини: експерти назвали плюси і мінуси технології майбутнього

Чипування людини (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, що таке чипування та як воно впливає на життя людей

В Україні вирішили впроваджувати технології майбутнього і в одній з львівських стоматології збираються поставити апарат, який буде зчитувати дані з чипів під шкірою людини. Пізніше власник клініки зізнався, що це жарт і в Україні поки немає такої технології. Однак чипування вже почали використовувати в інших країнах.

З допомогою такого чипа можна розрахуватися на касі, відкрити автоматичні двері або розблокувати комп'ютер без пароля. На цей момент є прихильники та противники даної технології. Деякі бачать в чипуванні полегшення життя і плюси, а деякі вважають, що чипування призведе до тотального контролю над людьми.

Проте фахівці запевняють – серед плюсів чипування не тільки можливість оплатити хліб без карти та готівки, на ці маленькі, але розумні технічні "зернятка рису" вчені покладають великі надії. Особливо в галузі медицини.

"Імплантуються інсулінові помпи та подається певна кількість інсуліну в певний час людині – це допомагає підтримувати нормальний рівень життя. Існують кардіостимулятори, які допомагають людині підтримувати ритм серця", – розповіла кандидат психологічних наук, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова в програмі "Ранок з Україною".

А ось розробники технологій американської компанії планують зробити чип для людей з деменцією, які часто губляться і не пам'ятають, хто вони. Також спеціальний датчик зміг би доносити інформацію батькам про місцеперебування дітей. Але це палиця у двох кінцях. Бажання батьків не втратити дітей можна зрозуміти. Але як щодо приватності? В чип можна вживити будь-яку інформацію. І в цьому його небезпека. Адже "зламавши" чип, до особистої інформації людини може отримати доступ будь-хто.

"Можна отримати доступ до переміщення людини, до його біомедичної картки, до його паролів, наприклад, зламати пароль банківської карти. Далі вони зможуть зчитувати інформацію про стан органів і навіть без бажання людини спитати про допомогу прийняти рішення, про психічний розлад, якого насправді немає", - розповів футуролог Олексій Толкачов в ефірі каналу "Україна".

Але поки чипування не така вже й популярна річ. Можливо, коли кожен другий чоловік буде з чіпом під шкірою, будуть вже і "незламні" технології безпеки. А поки що стежити за людиною можна і за допомогою звичайного телефону. Імплантувати його не треба – люди купують його самі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть запровадити ще один паспорт.