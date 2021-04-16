Чиновниця розсікала по Києву на "червоне" і вихвалялася порушенням ПДР на відео

Ролик набув неабиякого резонансу після того, як виявилося, що Вікторія - чиновниця Київської обласної ради.

Вікторія Саріджа ганяла по Києву з перевищенням швидкості, проїжджаючи на червоне світло світлофора. При цьому, вона хизувалася своїм правопорушенням, знімаючи за кермом відео.

Акаунт дівчини в Instagram приватний, але на Facebook-сторінці "Київ Оперативний" все ж показали відео з порушенням Вікторією правил дорожнього руху на столичних дорогах.

На кадрах видно, як Вікторія знімає на відео для сторіз свою поїздку на авто по нічному Києву. При цьому (і це теж видно) перевищує допустиму швидкість і не зупиняється на червоному світлофорі.

Коли машина на швидкості 70 км/год промчала на "червоне", дівчина додала до відео напис: "Червоний - це моє".

Вікторія Саріджа порушує ПДР

"Нормальна мала: знімає сторіз, їде з перевищенням швидкості, проїжджає на червоне. До речі, декларація Саріджи Вікторії є в НАЗК. Нормальний чиновник за свої гроші", - йдеться у коментарі до відео.

Хто така Вікторія Саріджа?

Відомо, що до Києва дівчина переїхала з Донецька. Зараз вона працює помічником першого заступника голови ради патронатної служби виконавчого апарату Київської обласної ради.

У своїх соціальних мережах вихваляється відпочинком на дорогих курортах та із салону елітного авто.

Фото: Вікторія Саріджа любить дорогі авто і відпочивати (facebook.com/Виктория Сариджа)

При цьому, у декларації за 2019 рік Вікторія не вказала ні рухомого, ні нерухомого майна у власності.

Єдиний дохід - майже 23 тис. грн стипендії, яку вона отримала під час навчання у Київському національному торгово-економічному університеті.

Декларація Саріджи (declarations.com.ua)