Басейн і власна спортивна площадка: найбагатша співачка України показала свій особняк
Відома українська співачка Камалія показала, як проводить дні з сім'єю на карантині в заміському будинку. Разом з двійнятами Аррабеллою і Миррабеллою артистка покаталася на велосипеді навколо свого розкішного особняка.
Відео зі свого заміського маєтку Камалія опублікувала на сторінці Instagram.
На кадрах відео видно шикарний особняк, в якому найбагатша співачка України живе разом з чоловіком та дітьми. Територія навколо будинку просто величезна – там є басейн, власний спортивний майданчик та велика тераса. Інтер'єр будинку виконаний у стилі бароко.
"Один прекрасний день. Це приклад того, як ми проводимо вихідний в гарну погоду", - так підписала своє відео Камалія.
Камалія з чоловіком (Фото: facebook.com/KamaliyaOfficial)
Варто відзначити, що чоловік Камалії – пакистанський мільярдер Захур, який заробив свій статок на сталі. Він дуже любить свою красуню-дружину і двох дочок, а також балує рідних дорогими подарунками.
Нещодавно вся сім'я перехворіла на коронавірус, і артистка проходить реабілітацію після хвороби. Вона зізналася, що всі члени сім'ї перехворіли досить важко, а вона сама досі відчуває наслідки перенесеної інфекції – сильну втомлюваність, і часом задишку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Камалія потрапила під крапельницю, але закликала фанатів не турбується.
А також розповідали про те, що дружина мільярдера Камалія поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і непослух дочок.