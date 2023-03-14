Чем заменить шоколад, мороженое и выпечку: диетолог назвала полезные сладости

Эксперт говорит, что для эффективного похудения или удержания комфортного веса важен отказ от вредных сладостей. Такие "вкусности" достаточно калорийны, содержат трансжиры и сахар, которые негативно влияют на здоровье.

Шоколад

Такой продукт можно заменить экстрачерным шоколадом от 65% и более. В общем 25-30 г в сутки такого шоколада можно смело добавить в свой рацион.

Конфеты

Лучше всего перейти на орешки, сухофрукты и пастилу. Это может быть курага, чернослив, изюм, финика, яблоки, манго и другие.

Нутрициолог говорит, что важно не забывать, что эти продукты также калорийные, поэтому следует придерживаться меры.

Сладкие газированные напитки и соки

Прекрасной альтернативой станет морс, домашний компот без сахара и травяной чай. К тому же чай из мяты вообще снижает тягу к сладкому.

Сладкая выпечка

По словам диетолога, можно приготовить домашнее овсяное печенье или злаковые батончики без сахара.

Мороженое

Всем любимое мороженое можно замены на фруктовый сорбет, или перебить блендером сливки и замороженные ягоды.

"Самое главное: максимально убери из виду все вредные сладости. Так будет легче держаться", - говорится в сообщении.