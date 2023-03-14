Чим замінити шоколад, морозиво та випічку: дієтолог назвала корисні солодощі

Експерт каже, що для ефективного схуднення або утримування комфортної ваги важливим є відмова від шкідливих солодощів. Такі "смаколики" є достатньо калорійними, містять трансжири та цукор, які негативно впливають на здоров’я.

Шоколад

Такий продукт можна замінити на екстрачорний шоколад від 65% і більше. Загалом 25-30 г на добу такого шоколаду можна сміливо додати у свій раціон.

Цукерки

Найкраще перейти на горішки, сухофрукти та пастилу. Це може бути курага, чорнослив, родзинки, фініки, яблука, манго та інші.

Нутриціолог каже, що важливо не забувати, що ці продукти є також калорійні,тому варто дотримуватись міри.

Солодкі газовані напої та магазинні соки

Чудовою альтернативою стане морс, домашній компот без цукру та трав’яний чай. До того ж чай з м’яти взагалі знижує тягу до солодкого.

Солодка випічка

За словами дієтолога, можна приготувати домашнє вівсяне печиво або злакові батончики без цукру.

Морозиво

Усіма улюблене морозиво можна заміни на фруктовий сорбет, або перебити блендером вершки і заморожені ягоди.

"Найголовніше: максимально прибери з поля зору всі шкідливі солодощі. Так буде легше триматися", - йдеться у повідомленні.