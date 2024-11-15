Чем увлекаются монархи: 7 королевских хобби

Королевская семья Брунея: лошади

Султан Хассанал Болкиах известен своей любовью к верховой езде и конным гонкам, ставшим традиционными видами спорта в королевской семье. Он участвует в национальных конных турнирах и поддерживает развитие конного спорта, что делает его ближе к своим подданным, разделяющим этот восторг.

Султан также финансирует развитие инфраструктуры для верховой езды, что способствует популяризации этого спорта среди молодежи в Брунее. Кроме этого, он организует специальные мероприятия, где публика может наблюдать за конными соревнованиями, что придает позитив к его образу как лидеру.

Британская королевская семья: искусство и спорт

Принц Уильям и Кейт Миддлтон известны своей страстью к спорту, что отражает их стремление к здоровому образу жизни.

Принц Уильям активно поддерживает английский футбол и является президентом Футбольной ассоциации Англии, принимая участие в развитии молодежного спорта и повышении осведомленности о психическом здоровье в спорте.

Кейт увлекается фотографией и некоторые снимки ее детей используются для официальных королевских публикаций, что помогает подчеркнуть ее творческий талант. Она также поддерживает творческие инициативы и благотворительные программы, направленные на эмоциональное развитие детей через искусство.

Кейт Миддлтон на чемпионате мира по регби во Франции, 2023 год (фото: Getty Images)

Королевская семья Японии: традиции и садоводство

Император Нарухито и его семья глубоко уважают традиции японского садоводства, создавая и ухаживая за садами в классическом стиле. Император проводит время в саду не только по эстетическим соображениям, но и для поддержания древних японских ритуалов, связанных с природой.

Так, сады Императорского дворца популярны для посетителей, ведь сохраняют традиционные японские ландшафтные стили, воплощающие гармонию человека с природой. Также члены семьи организуют события, посвященные экологическому образованию, с целью популяризации сознательного отношения к окружающей среде.

Королевская семья Бельгии: благотворительность и гастрономия

Король Филипп и королева Матильда занимаются благотворительностью, сосредотачивая усилия на сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Матильда, известная кулинарными навыками, организует мероприятия, где известные шеф-повара готовят блюда для сбора средств на благотворительные цели. Ее гастрономические интересы также способствуют популяризации бельгийской кухни и традиционных национальных рецептов.

Кроме того, королева поддерживает молодых поваров через конкурсы кулинарного искусства, стимулируя развитие гастрономической культуры страны.

Королева Бельгии Матильда (фото: Википедия)

Королевская семья Таиланда: музыка и культура

Король Рама X является поклонником музыки, помогающей ему поддерживать связь с культурным наследием Таиланда.

Король поддерживает культурные инициативы, в частности, финансирует музыкальные и культурные события, где представлены народные танцы, оркестры и театральные представления. Участие короля в таких мерах укрепляет его позицию как духовного лидера страны, что способствует укреплению его авторитета среди населения.

Норвежская королевская семья: спортивные достижения и природа

Принцесса Метте-Марит и принц Хокон активно занимаются разными видами спорта, в частности зимними, особенно популярными в Норвегии. Лыжная гонка, катание на коньках и туризм на открытом воздухе отражают их привязанность к природе и здоровому образу жизни, резонирующему с национальными традициями.

Каждый год они принимают участие в национальных соревнованиях, поощряя молодежь к активной жизни и спорту. Их спортивные увлечения также включают поддержку экологических инициатив, направленных на сохранение природной среды Норвегии.

Принцесса Метте-Марит и принц Хокон (фото: Википедия)

Королевская семья Швеции: благотворительность и экология

Принцесса Виктория активно участвует в благотворительных и экологических проектах, в частности, связанных с защитой окружающей среды. Ее увлечение природой включает организацию эко-мероприятий и продвижение инициатив по сохранению биоразнообразия.

Она регулярно посещает национальные парки и природные заповедники, где встречается с учеными и экологами для обсуждения новых стратегий защиты экосистем. Принцесса также поддерживает образовательные программы, направленные на повышение экологического сознания детей и молодежи.