С чем нужно есть помидоры, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Трудно вообразить украинскую кухню без помидоров. Сочные томаты можно есть сырыми или приготовить в разных комбинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Томаты и здоровье

Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко и кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказали, что основную долю томатов составляет вода (>90%).

Количество белков и жиров в томатах очень невелико, а углеводы составляют около 5% (глюкоза и фруктоза). Хотя и немного, но томаты также содержат клетчатку. Их можно считать хорошим источником витаминов С, А, К и калия. Но в большей степени полезность томатов рассматривают с точки зрения присутствия в них ликопена.

Ликопен - это каротиноидный пигмент, который, собственно, и придает томатам красный цвет. Есть много исследований, которые связывают ликопен с многочисленными полезными эффектами для здоровья. В частности, речь идет о снижении рисков смертности от различных видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти полезные эффекты имеют место при потреблении различных продуктов, изготовленных из томатов, включая томатный сок и пасту.

В исследовании люди с метаболическим синдромом потребляли томатный сок в течение 2 месяцев, было отмечено снижение инсулинорезистентности и уровня "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности).

А потребление томатной пасты в сочетании с оливковым маслом в течение 10 недель способствовало защите кожи от ожогов в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Так, регулярное и достаточное потребление томатов может быть удачной и вкусной частью профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, диабета и рака.

С чем есть помидоры

Для максимальной пользы томаты следует сочетать со следующими продуктами:

оливковое масло очень подходит томатам и подчеркивает их вкус. К тому же она способствует лучшему усвоению ликопена

зелень, а именно базилик, кинза, петрушка, зеленый лук. Они наполнят вашу кухню летними ароматами и добавят тарелке ценных нутриентов: витамина К, С, магния и фолиевой кислоты

мягкие сыры, например моцарелла, фета, брынза, хорошо сочетаются с томатами и являются источником полноценного белка.

чеснок - прекрасно дополняет вкус томатов и богат полезными нутриентами

авокадо - идеально сочетается с томатами и добавляет полезные жиры в рацион

огурец - удачный напарник к томатам в салатах и прямо рядом на тарелке

Что приготовить с томатами

Салаты - капрезе, греческий и грузинский. Это классические примеры "средиземноморского" рациона, где максимально открывается глубина вкуса и аромата томатов.

Борщ - это аутентичное блюдо, которое томаты делают особенно неповторимым.

Паста с томатным соусом - выбирайте пасту из цельнозерновой муки и наслаждайтесь прекрасным сочетанием медленных углеводов, клетчатки и ликопена.

Шакшука или яичница с томатами, луком, чесноком и специями

Пицца с томатной пастой можно рассматривать как вполне полезную опцию при использовании цельнозерновой муки и без обработанных мясных продуктов.