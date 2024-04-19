ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы собирать ведрами овощи

Пятница 19 апреля 2024 08:30
UA EN RU
Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы собирать ведрами овощи Чем подкормить рассаду томатов (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В апреле рассада помидоров некоторое время останется в горшках (или можно пересадить в большие, если выращиваете помидоры на балконе. Пересаживать можно уже в конце апреля, если погода теплая и нет заморозков.

Чем поливать саженцы, чтобы они выросли крепкими, свободными от вредителей и принесли много плодов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PrzyślijPrzepis.

Когда рассаду сажают в почву

Самым безопасным сроком для пересадки рассады и высадки ее в почву будет вторая половина мая, но если сохраняется апрельская жаркая погода и ночью земля не промерзает, это можно сделать спустя некоторое время.

Чем подкормить томаты

Простой овощной отвар в качестве питания для рассады томатов эффективно укрепит ее и защитит нежные веточки от незваных гостей.

Отвар лука эффективно укрепит рассаду, ускорит рост и повысит иммунитет.

3 стакана шелухи залить 1,5 л воды и вскипятить. Сняв настой с конфорки, нужно заварить, а потом мацерировать отвар приблизительно 48 часов. Через 2 дня просто процедите отвар и разведите его в 2,5л воды.

Поливают рассаду луком отваром утром, раз в неделю. Вы также можете использовать кондиционер для полива других растений в вашем доме и саду. Луковый отвар подпитает огурцы, плодовые кустарники и орхидеи, выращенные в домашних условиях. Это также поможет избавиться от тли.

Что следует знать

Помидоры полевые нельзя высаживать на одном месте (субстрате) дольше 3-4 лет. Смена места расположения уменьшит развитие болезней и вредителей.

Рост рассады ограничивает капуста, редис, перец и огурцы. Не следует их сеять рядом с томатами.

Рассада и кусты окрепнут, если рядом посадить настурции, бархатцы (они помогают избавиться от тепличной белокрылки) или базилик.

Последний подходит им не только на тарелке. Эта трава помогает бороться с тлей, паутинным клещом и белокрылкой, а также привлекает опылителей. Помидоры также любят соседство моркови, лука и чеснока.

Читайте также, когда категорически нельзя сажать чеснок, чтобы он не сгнил в земле.

Кстати, вот 15 растений, которые нужно успеть посадить в Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
помідори Рассада
NEWS
В России упал военный самолет Ту-22М3: бил ночью ракетами по Украине
В России упал военный самолет Ту-22М3: бил ночью ракетами по Украине