С чем носить пальто весной 2023 года: яркие фотопримеры

Начинается весенний сезон, и понемногу начинает теплеть. А это значит, что самое время задуматься о стильных сочетаниях вещей в вашем шкафу. Стилисты советуют всегда иметь пальто в любую погоду, ведь его можно удачно комбинировать почти со всеми единицами одежды.

Как стильно носить пальто в сезоне весна 2023 - смотрите ниже в материале Styler.

С сапогами

Поскольку пальто закрывает всю верхнюю часть вашей одежды, акцент следует делать именно на ногах. Здесь нам пригодятся тренды на обувь.

Обратите внимание на сапоги с высокими "халявами". Особенно классно будет, если "халява" будет плотно прилегать к голени или немножко будет отходить.

Фото: trserial.net.ua

С широкими брюками

Широкие брюки давно покорили женские сердца, ведь они визуально моделируют фигуру, удлиняя ноги и делая талию более хрупкой.

В сочетании с пальто это будет очень комфортный и женственный образ.

Фото: rivne1.tv

Монохромный образ

Такой образ составить довольно нетрудно, ведь вам нужно лишь удачно подобрать цветовую гамму. Стилисты считают, что монохром является удачным решением, потому что визуально корректирует фигуру и делает вас немного выше.

Фото: mega-music.pro

Контрастность

Если вам нравится яркие акценты в гардеробе, тогда можете попытаться воплотить их в жизнь с помощью пальто! Почему бы не выбрать его на сезон синего или розового цвета?

Фото: mega-music.pro

На спортивном

В последнее время тренд на сочетание спортивного и классического крепко укоренился в мировых тенденциях. Поэтому смело совмещайте пальто с любимыми кедами или кроссовками.

Фото: prostolady.com.ua

С мини-юбками

Недавно длина мини снова вернулась в ряды трендов, и потому не стоит о ней забывать. А если соединить мини-юбку или платье с пальто теплого весеннего дня, так вы будете чувствовать себя непревзойденно!

Фото: mega-music.pro