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Чем опасно высокое давление у молодых людей: врачи бьют тревогу

Как высокое давление угрожает молодым людям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Повышенное давление и избыток липопротеидов низкой плотности оказывают влияние на здоровье по мере старения. Ученые выяснили, что наиболее распространенной сердечной аритмией во всем мире является фибрилляция предсердий (ФП) и тесно связана с сосудистыми заболеваниями, особенно инсультом.

Почему высокое давление может быть опасно для молодых людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что гипертония у людей 55 лет и младше повышает вероятность инфаркта и инсульта по мере старения организма. При этом снижение давления в более позднем возрасте не устраняет рисков.

Следует отметить, что мониторинг АД и уровня холестерина не является приоритетным занятием для многих молодых людей. То есть, до определенного возраста они просто не следят за этими параметрами своего здоровья и фактически начинают задумываться об измерении давления только после того, как уже возникли проблемы.

Ученые провели исследования с участием почти 300 человек в возрасте до 55 лет, чтобы выяснить, как повышенное давление и избыток липопротеидов низкой плотности влияют на здоровье по мере старения.

У 40% участников были измерены уровни липопротеидов низкой плотности в крови, у 135 тысяч – систолическое артериальное давление, а у остальных – оценен риск развития ишемической болезни сердца.

Анализ показал, что более высокое систолическое АД и концентрация липопротеидов низкой плотности в возрасте до 55 лет и младше могут повышать риск сердечных заболеваний, инсульта и инфаркта. Однако терапия против высокого давления позволяет снизить риск возникновения заболеваний. Даже понижение на 5 мм рт. ст. приводит к понижению риска приблизительно на 10%.

Также исследователи заявили, что попытки снизить давление в позднем возрасте, и тем самым улучшить состояние здоровья, неэффективны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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судиниСердце