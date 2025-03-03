Чем можно заменить Skype? 5 удобных приложений для качественных видеозвонков

С мая Skype прекратит свою работу , оставив многих пользователей без привычного инструмента для видеозвонков. Вопрос, чем его заменить, становится актуальным. К счастью, существует несколько приложений, которые обеспечат не только стабильную связь, но и дополнительные удобства для общения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Google Meet

Для простоты видеозвонков, подходящих большинству людей из списка контактов, Google Meet - хороший выбор. В 2025 году большинство людей имеют аккаунт Google, даже если это не их основная платформа.

Google Meet работает практически на любых устройствах, будь то Mac, ПК или Android/iOS. Приложение бесплатное, но при платной подписке доступно больше преимуществ, таких как видео высокого качества.

Основная проблема с Google Meet - это неинтуитивность интерфейса. Сервис больше ориентирован на деловые и профессиональные нужды, чем на неформальное общение, что делает его менее удобным, чем был Skype в свое время.

Например, стандартный термин "встречи" в веб-приложении создает ощущение, что это рабочий инструмент, а не способ общения с близкими. К тому же, для бесплатных пользователей существует ограничение по времени - 60 минут на звонок. Это нормально для коротких разговоров, но для более длительных встреч придется несколько раз перезванивать.

Если у собеседника настроен аккаунт Google, позвонить будет так же просто, как на Skype или через обычное приложение для звонков. Если же его аккаунт не настроен для звонков, нужно будет отправить ссылку, что добавляет шаги в процесс, который должен быть проще. Идеальное решение для видеозвонков возможно только в случае, если обе стороны используют одну и ту же платформу.

Google Meet поддерживает видеозвонки с участием до 100 человек, как и Skype.

Google Meet (фото: Lifehacker)

WhatsApp

Стандартизация WhatsApp дает такое же преимущество, как и Google Meet: с большой вероятностью у человека, которому планируется звонок, есть аккаунт. Приложение не ограничивает время звонков, позволяя разговаривать столько, сколько нужно.

Как и Google Meet, WhatsApp доступен на большинстве устройств с интернетом. Он работает на iPhone, Android и через веб-приложение. WhatsApp имеет настольное приложение, чего нет у Google Meet. Это может сделать его более удобным вариантом вместо Skype.

Опыт звонков через приложение на Mac больше напоминает использование Skype, чем через веб-приложение Google Meet.

WhatsApp поддерживает меньшее количество участников, чем Skype - до 32 человек, что все равно достаточно для большинства видеозвонков.

WhatsApp (фото: Lifehacker)

Facebook Messenger

Если одно приложение Meta не подходит, можно попробовать другое. Messenger долгое время был основным выбором для пользователей Facebook, так как оно интегрировано в саму социальную сеть.

В последние годы компания успешно сделала приложение самостоятельным мессенджером. Хотя аккаунт Facebook используется реже, приложение Messenger открывается гораздо чаще.

Как и другие приложения, Messenger имеет большую встроенную аудиторию. Прежде чем совершить звонок, нужно добавить пользователя в друзья.

Видеозвонки в Messenger, особенно на десктопе, впечатляют. Приложение для Mac предлагает интерфейс, знакомый пользователям Skype. Однако неудобно, что видеозвонок можно начать только при наличии активной беседы. Если с человеком уже есть чат, просто нажмите иконку видеозвонка. В противном случае, сначала нужно отправить сообщение, а потом звонить.

Ранее Messenger поддерживал видеозвонки до 50 участников через функцию "Rooms", но Meta прекратила ее. В приложении также нет ограничений по времени для звонков.

Facebook Messenger (фото: Lifehacker)

FaceTime

Если у вас и у собеседника есть аккаунт Apple, звонок через FaceTime будет простым решением. Сервис удобен в использовании, обеспечивает сквозное шифрование и предлагает функции, обычно встречающиеся в более профессиональных платформах, такие как обмен экранами и удаленное управление.

Сложности возникают, когда необходимо позвонить людям без iPhone, особенно если они находятся за пределами страны. Проблемы могут возникнуть, если международный номер друга не привязан к его аккаунту Apple.

Тем не менее, FaceTime не стоит полностью исключать. Apple позволяет создать ссылку, по которой может подключиться любой человек, включая пользователей Android или ПК. Это добавляет дополнительный шаг, но процесс все равно работает.

Для владельцев iPhone или Mac это может быть самым удобным вариантом: просто создайте ссылку на FaceTime, отправьте ее друзьям и ждите их присоединения.

FaceTime поддерживает до 32 участников, как и WhatsApp, и не имеет ограничений по времени. Основной недостаток - отсутствие встроенного чата. В отличие от Google Meet, Skype, WhatsApp и Messenger, где можно отправлять сообщения, FaceTime является отдельным приложением.

FaceTime (фото: MobileSyrup)

Teams

Microsoft стремится перевести пользователей Skype на Teams, что вполне логично, учитывая, что компания владеет обеими платформами. Однако Teams ориентирован на деловые конференции, что делает его не самым удобным выбором для неформальных видеозвонков. Это приложение может оказаться слишком сложным, если ищется стандартное решение для повседневного общения.

Если все собеседники используют Windows с соответствующими аккаунтами Microsoft, Teams может быть подходящим вариантом. Приложение поддерживает до 100 участников и позволяет разговаривать до 60 минут за раз (для чатов между двумя людьми - до 30 часов). Teams доступен не только на Windows, но и подходит для видеозвонков, если устройство оснащено камерой. Встроенная функция чата тоже полезна.

Teams (фото: Lifehacker)

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