Чем можно закрыть окна в доме от солнца: 5 действенных методов

Многие мечтают о больших окнах в доме. Однако при сильной жаре такие окна являются источником дополнительного тепла. Солнце будет раскалять воздух и от этого страдают люди и животные.
Чем закрыть окна от солнца - читайте ниже.
Тонировочная пленка
Тонирование является очевидным и эффективным решением - пленка наклеивается прямо на окно.
Пленка отражает ультрафиолет и не пропускает тепло внутрь помещения, но это один из самых дорогих способов защиты от солнца.
Шторы
Такой способ также является действенным, но следует помнить, что ткань может как охладить, так и нагреть помещение.
Жалюзи
Они бивают внешними и внутренними. Для защиты только стекла лучше брать горизонтальный тип.
Гармонично смотрятся бамбуковые, они хорошо сочетаются с деревянной мебелью. Металлические жалюзи могут сильно нагреваться в помещении. Этого можно избежать, если использовать наружные жалюзи.
Также внешние могут предотвратить нежелательное проникновение в дом.
Роллеры
Внешне напоминают полностью закрытые жалюзи, поэтому это тоже неплохой способ, как можно закрыть окна от солнца. Особенно если речь идет о частном доме.
Фольга и бумага
Окно, закрытое бумагой или фольгой, полностью препятствует попаданию света внутрь помещения, поэтому даже днем придется включать свет.
Откройте все двери настежь в доме
Для охлаждения комнат требуется хорошая циркуляция воздуха. Можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не позволит накапливаться теплу.
Включите вытяжки
Это можно сделать в кухне и ванной комнате. Такой метод поможет избавиться от горячего воздуха.
Откройте все окна на ночь
Вечером температура немного снижается, поэтому следует воспользоваться таким советом. Тогда в дом будет поступать только свежий прохладный воздух.
Увлажняйте воздух в помещении
Для этого тебе даже не понадобится специальный увлажнитель, просто возьмите спрей и налейте в него воду. Распыляй его каждый час.
Раньше мы сообщали, что делать, если вы в жару сильно потеете.
Также читайте, почему нельзя спать голышом в жаркую погоду.