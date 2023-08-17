RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем можно закрыть окна в доме от солнца: 5 действенных методов

Чем закрыть окна в жару (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие мечтают о больших окнах в доме. Однако при сильной жаре такие окна являются источником дополнительного тепла. Солнце будет раскалять воздух и от этого страдают люди и животные.

Чем закрыть окна от солнца - читайте ниже.

Какие способы помогут

Тонировочная пленка

Тонирование является очевидным и эффективным решением - пленка наклеивается прямо на окно.

Пленка отражает ультрафиолет и не пропускает тепло внутрь помещения, но это один из самых дорогих способов защиты от солнца.

Шторы

Такой способ также является действенным, но следует помнить, что ткань может как охладить, так и нагреть помещение.

Жалюзи

Они бивают внешними и внутренними. Для защиты только стекла лучше брать горизонтальный тип.

Гармонично смотрятся бамбуковые, они хорошо сочетаются с деревянной мебелью. Металлические жалюзи могут сильно нагреваться в помещении. Этого можно избежать, если использовать наружные жалюзи.

Также внешние могут предотвратить нежелательное проникновение в дом.

Роллеры

Внешне напоминают полностью закрытые жалюзи, поэтому это тоже неплохой способ, как можно закрыть окна от солнца. Особенно если речь идет о частном доме.

Фольга и бумага

Окно, закрытое бумагой или фольгой, полностью препятствует попаданию света внутрь помещения, поэтому даже днем придется включать свет.

Как охладить комнату летом

Откройте все двери настежь в доме

Для охлаждения комнат требуется хорошая циркуляция воздуха. Можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не позволит накапливаться теплу.

Включите вытяжки

Это можно сделать в кухне и ванной комнате. Такой метод поможет избавиться от горячего воздуха.

Откройте все окна на ночь

Вечером температура немного снижается, поэтому следует воспользоваться таким советом. Тогда в дом будет поступать только свежий прохладный воздух.

Увлажняйте воздух в помещении

Для этого тебе даже не понадобится специальный увлажнитель, просто возьмите спрей и налейте в него воду. Распыляй его каждый час.

Раньше мы сообщали, что делать, если вы в жару сильно потеете.

Также читайте, почему нельзя спать голышом в жаркую погоду.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакидім