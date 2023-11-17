С чем нельзя принимать витамин D, чтобы не потерять пользу от него: советы эндокринолога

Осенью и зимой у многих украинцев возникает дефицит витамина D. Некоторые люди начинают его принимать в виде препаратов. Но если его неправильно сочетать с другими витаминами, толку от этого не будет.
О том, с чем нельзя принимать витамин D, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию эндокринолога Ольги Рыженко в Instagram.
"С приходом осени солнечных дней стало меньше и в большинстве случаев мы работаем или учимся в закрытых помещениях. Все чаще отмечается склонность к вирусным заболеваниям, постоянная усталость или плохое настроение. А это звоночки дефицита витамина D", - говорит врач.
Она добавляет, что пользу витамина D трудно переоценить, ведь он важен для работы щитовидки, репродуктивной системы, кишечника и кожи.
"По данным исследований, он способен предотвратить ломкость костей в зрелом возрасте, депрессии и даже онкологическим болезням. Но польза от витамина D может быть равна нулю, если его принимать с витаминами, нейтрализующими его действие", - предостерегает Рыженко.
Витамин D нельзя совмещать в один прием из:
"А вот фосфор, кальций и магний, витамин С и Омега 3 вместе с витамином D отлично совместимы и только усилят друг друга. Поэтому важно знать совместимость с другими витаминами, чтобы была польза", - говорит эндокринолог.
Перед приемом любых витаминов следует проконсультироваться с врачом. При необходимости он назначит анализы для выявления дефицитов, а уже по результатам подберет витаминный комплекс в соответствии с индивидуальными потребностями вашего организма.
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