С чем нельзя принимать витамин D, чтобы не потерять пользу от него: советы эндокринолога

Чем полезен витамин D

"С приходом осени солнечных дней стало меньше и в большинстве случаев мы работаем или учимся в закрытых помещениях. Все чаще отмечается склонность к вирусным заболеваниям, постоянная усталость или плохое настроение. А это звоночки дефицита витамина D", - говорит врач.

Она добавляет, что пользу витамина D трудно переоценить, ведь он важен для работы щитовидки, репродуктивной системы, кишечника и кожи.

"По данным исследований, он способен предотвратить ломкость костей в зрелом возрасте, депрессии и даже онкологическим болезням. Но польза от витамина D может быть равна нулю, если его принимать с витаминами, нейтрализующими его действие", - предостерегает Рыженко.

Как распознать дефицит витамина D (фото: perlahelsa.ua)

С чем нельзя сочетать витамин D

Витамин D нельзя совмещать в один прием из:

витаминами А и К1 - при одновременном приеме с витамином D они нейтрализуют друг друга

витамином Е - он ухудшает всасывание в кишечнике

"А вот фосфор, кальций и магний, витамин С и Омега 3 вместе с витамином D отлично совместимы и только усилят друг друга. Поэтому важно знать совместимость с другими витаминами, чтобы была польза", - говорит эндокринолог.

Перед приемом любых витаминов следует проконсультироваться с врачом. При необходимости он назначит анализы для выявления дефицитов, а уже по результатам подберет витаминный комплекс в соответствии с индивидуальными потребностями вашего организма.