Чем блины отличаются от налистников и как их готовить правильно

Что такое блины

Хотя сейчас многие при слове блины представляют блюдо из жидкого теста, которое поджаривалось на сковороде до золотой корочки, непременно было тоненьким и имело начинку, это несколько ложное представление.

Блинчики не были слишком пышными, однако их не делали и целенаправленно тонкими. К тому же их в большинстве своем употребляли без начинки, в отличие от их родственников - налистников.

Блины (фото: wikipedia.org)

Как готовили блины

Для того чтобы приготовить блины, использовали пшеничную, гречневую или кукурузную муку, или даже пшено, или манку. Тесто не было жидким, а сами же блины, которые выпекались на хорошо разогретой сковороде, были достаточно плотной консистенции - особенно если к тесту добавляли дрожжи и давали ему настояться.

Кроме этого, существует мнение, что блины из густого дрожжевого теста являются заимствованным блюдом, однако точная история их возникновения неизвестна.

Что такое налистники

Налистники - это скорее название для готового блюда, чем метод приготовления блинов. Хотя и тесто в этом виде блинов значительно тоньше и эластичнее, главной чертой все же является сладкая или соленая начинка, обязательная для налистников - в отличие от блинов.

На лист поджаренного теста выкладывают мясо, сыр, грибы, разнообразные фрукты, ягоды, варенье - и заворачивают блинчик или складывают треугольником, или квадратом.

А еще налистники - традиционное блюдо украинской и польской кухонь.

Налистники готовят с начинкой и складывают треугольником (фото: Freepik)

Как готовят налистники

Для того чтобы в него было возможно завернуть начинку, лист теста делали больше, более эластичным и тонким, чем для блинов. Соответственно и обычно пресное тесто для блинчиков делали достаточно жидким и без добавления дрожжей - и выпекали на разогретой сковороде.

При этом избыток теста на сковороде нежелателен - ведь тогда лист будет толстым.

А на территории Черниговщины блинчики готовили с маком или домашним сыром, запекая свернутый лист теста в печи, с добавлением сливочного масла.