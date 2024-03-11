Чем полезны фисташки и кому их есть категорически нельзя

Польза фисташек

Фисташки - питательное дополнение к вашему рациону. Они на 20% состоят из белка, а соотношение калорий к белку гораздо выше, чем у большинства орехов. Этот белок поможет вам дольше чувствовать сытость и поможет вам контролировать свой вес.

Фисташки также могут похвастаться большим количеством антиоксидантов, уступая только грецким орехам и орехам пекан. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами - соединениями в организме, которые могут нанести вред клеткам, белкам и ДНК, вызывая преждевременное старение, а также такие заболевания, как рак, диабет и болезни сердца.

Фисташки являются хорошим источником ненасыщенных жирных кислот и калия. Оба обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Как и другие орехи, фисташки являются основным продуктом средиземноморской диеты, которая связана с общим долгосрочным здоровьем.

Исследования выявили несколько возможных преимуществ для здоровья этих вкусных орехов, в том числе:

Продвижение здоровых кишечных бактерий

Фисташки богаты клетчаткой, которая может действовать как пребиотик или пища, которая переваривается полезными бактериями кишечника, помогая им расти. Затем ваши кишечные бактерии способны ферментировать клетчатку и превращать ее в короткоцепочечные жирные кислоты, что помогает снизить риск развития рака, болезней сердца и расстройств пищеварения.

Снижение артериального давления и уровня холестерина

Доказано, что фисташки снижают уровень холестерина. Эти орехи содержат клетчатку и большое количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, которые связаны со здоровым уровнем холестерина и снижением риска сердечных заболеваний. Исследования показывают, что употребление фисташек - особенно по сравнению с употреблением других орехов - приводит к снижению кровяного давления.

Здоровый уровень сахара в крови

Фисташки имеют низкий гликемический индекс, а это означает, что их употребление не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Они также содержат антиоксиданты, каротиноиды и фенольные соединения, которые поддерживают здоровый уровень сахара в крови.

Улучшение здоровья кровеносных сосудов

Аминокислоты считаются незаменимыми, поэтому, если ваш организм не может их производить, вам придется получать их с пищей. Некоторые исследования показывают, что аминокислоты в фисташках снижают количество жиров и сахара (гликемический индекс) в крови и могут привести в тонус кровеносные сосуды и сделать их более гибкими.

Лучшее здоровье глаз

Фисташки содержат самый высокий уровень зеаксантина и лютеина среди орехов, оба из которых защищают ваши глаза от повреждений, вызванных синим светом, а также от дегенерации желтого пятна - заболевания глаз, которое может привести к потере зрения с возрастом.

Потеря веса

Употребление фисташек также может помочь вам похудеть. Они богаты клетчаткой и белком, благодаря чему вы чувствуете сытость и можете помочь вам есть меньше.

Небольшой совет: откажитесь от очищенных фисташек и выберите для перекуса фисташки в скорлупе. Фисташки в скорлупе помогают есть медленно и осознанно, поскольку на удаление скорлупы требуется время. Скорлупа также накапливаются перед вами, показывая, сколько вы уже съели. Исследования показали, что люди, которые ели фисташки в скорлупе, потребляли на 41% меньше калорий за один присест по сравнению с теми, кто ел очищенные фисташки.

Побочные эффекты употребления фисташек

Фисташки могут иметь негативные побочные эффекты для некоторых людей, в том числе:

Повышенное потребление натрия

В сырых фисташках мало натрия. (В 1 чашке содержится около 1 миллиграмма.) Но это не всегда верно для жареных фисташек, которые часто солят. Чашка сухих жареных фисташек с солью содержит 526 миллиграммов натрия. Слишком много натрия может подвергнуть вас более высокому риску возникновения таких заболеваний, как высокое кровяное давление, болезни сердца и инсульт.

FODMAP риски

FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Проще говоря, FODMAP - это определенные виды углеводов. Люди с синдромом раздраженного кишечника (СРК) могут ограничить употребление FODMAP в своем рационе, чтобы лучше контролировать свои симптомы.

Фисташки считаются продуктом с высоким содержанием FODMAP, поскольку они содержат фруктаны. Если у вас непереносимость фруктанов (плохая реакция на этот тип углеводов), фисташки могут беспокоить ваш желудок. Если да, то у вас может быть:

Вздутие живота

Тошнота

Боль в животе

Риски аллергии

Фисташки - это древесные орехи. У некоторых людей с аллергией на орехи могут возникнуть серьезные реакции на фисташки, и им следует избегать их. Симптомы аллергической реакции на фисташки могут включать:

Зуд во рту, глазах, коже или горле

Проблемы с глотанием

Тошнота и боль в животе

Диарея

Заложенность носа или насморк

Затрудненное дыхание или одышка

Анафилаксия, серьезная реакция, из-за которой может быть трудно дышать.

Анафилактический шок может быть смертельным. Если у вас аллергия на орехи, всегда держите под рукой автоинжектор с адреналином. Адреналин является единственным средством лечения анафилактического шока.

Если у вас аллергия на древесные орехи, такие как фисташки, обязательно прочитайте упаковку заранее приготовленных продуктов, чтобы убедиться, что в них нет следов древесных орехов. Ваш врач также может посоветовать вам избегать употребления арахиса. Арахис и фисташки могут перекрестно загрязнять друг друга на предприятиях, где они обрабатываются.

Как правильно есть фисташки

Порция фисташек весом в 100 грамм (около 49 ядер) содержит около 159 калорий и:

5,72 грамма белка

7,7 грамма углеводов

12,85 грамма жира

3 грамма клетчатки

Фисташки не содержат холестерина и являются отличным источником витаминов и минералов, в том числе:

Марганец

фосфористый

Медь

Витамин В6

Тиамин

Они также содержат немало калия. Фактически, порция на 200 г содержит больше калия, чем большой банан, и столько же клетчатки, как чашка вареной брокколи.