Чем джемпер отличается от свитера и почему его считают скучной вещью

Чем Джемпер отличается от свитера

Главное отличие джемпера от свитера - это отсутствие воротника. Любой трикотажный свитер с круглым воротником ниже 5 см - это уже джемпер.

Его популяризации среди женщин способствовала Коко Шанель. Существует мнение, что джемпер довольно скучная вещь, более подходящая женщинам, которые имеют определенный дресс-код или их стиль близок к классическому. Поскольку в 1950-х годах модный джемпер носили ученики престижных колледжей, а позже он перешел в деловой гардероб мужчин и женщин, став одним из самых универсальных вещей в гардеробе.

Конечно, джемпер из тех вещей, которые наиболее часто встречаются в гардеробе бизнес-леди, но это не повод не смотреть в его сторону.

Джемпер стал прекрасной заменой классическому гольфу. Он гораздо удобен, особенно для тех, кто не любит вещи с высоким горлом.

В чем уникальность джемпера (фото: Freepik)

В чем уникальность джемпера

Это вещь базового гардероба, которая гармонично сочетается со многими другими вещами. С простыми создает классические образы, которые никогда не выйдут из моды. А со сложными привлекательны более яркие, что позволяет джемперу выступать в роли "нейтрализатора" для сложных вещей.

Сейчас это одна из трендовых вещей, которая привлекла много внимания. Магазины переполнены разными фасонами и вариантами джемперов, что позволяет приобрести свою модель, которая будет отвечать вашим требованиям.

Джемпер обычно выполнен из качественных материалов, что позволяет рассматривать эту вещь как инвестицию на будущее, которая прослужит долгие годы, а это очень важно. Главное, выбрать подходящий цвет из палитры нейтральных оттенков и более классического кроя.

Классические вещи всегда выглядят привлекательно и это не зависит от стиля, а джемпер является одной из таких вещей, поэтому с ним вы будете не только стильно выглядеть в этом сезоне, но и всегда уместно.