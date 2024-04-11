Чихание у котов не так безопасно, как мы думали. Когда стоит беспокоиться и бежать к ветеринару

Почему коты чихают

Чихание может возникнуть у кошек любой породы и наиболее очевидной причиной является реакция животного на пыль, аллерген или инородное тело в дыхательных путях.

Но если чихание становится регулярным, то причины могут быть более серьезными - от инфекции дыхательных путей до рака. И если вовремя не принять меры, последствия могут быть печальные.

Часто чихание бывает по этим причинам:

Инфекция верхних дыхательных путей

Воздействие токсина

Реакция на пыль, пыльцу или другой аллерген

Инородное тело в дыхательных путях (например, травинка)

Структурная аномалия

Рак (часто плоскоклеточный или лимфома)

Из более простых причин:

1. Вы сменили наполнитель для туалета и новый слишком пыльный или ароматный. Смените на другой, менее пыльный и без ароматов.

2. Вы используете в доме новые средства - например, бытовой химии. Коты очень чувствительны к запахам чистящих средств, свечей, ароматических масел, палочек, моющих средств и даже духов. Провести чистку вам поможет разбавленный уксус и пищевая сода.

3. Вы давно не проводили влажную уборку и в доме накопилось много пыли. Или же проводили уборку в шкафу и кот начал реагировать на пыль.

Что делать, если кот чихает

Если ваш питомец время от времени чихает, но в целом выглядит абсолютно здоровым и никаких других признаков ухудшения самочувствия нет, то, вероятно, вам не о чем беспокоиться.

Во время регулярного ежегодного осмотра вы можете обсудить этот вопрос с ветеринаром. Специалист сможет определить, есть ли основная проблема со здоровьем.

Если вы предприняли все меры, чтобы исключить экологические причины, а чихание продолжается, то стоит провериться у ветеринара. Он проведет осмотр и возможно сделает анализы, чтобы выявить основное заболевание.

Если у чихающей кошки наблюдается также заложенность носа, выделения из глаз или другие признаки простуды, то это может быть инфекция верхних дыхательных путей или подобная проблема.

Инфекционные заболевания мочевыводящих путей приводят к тому, что кошка чихает слизью. Глаза при этом могут быть стеклянными, слезящимися или даже выделять желтую или зеленую слизь. Вы можете заметить тяжелое и громкое дыхание, а также проблемы с прохождением воздуха через ноздри.

Также вы можете обнаружить признаки, схожие с обычным ОРВИ. Однако простуда у котов называется герпесвирусом или калицвирусом. Любое из этих состояний нужно лечить только под наблюдением ветеринара.

Как обычно лечат котов

Ветеринар может назначить противовирусные препараты или курс антибиотиков. Также часто рекомендуют солевые капли в нос.

Порой состояние животного не улучшается и тогда специалисту придется искать другие заболевания, которые ослабляют иммунную систему кошки. Например, вирус лейкемии или вирус иммунодефицита кошек.

Вылечить такие серьезные вирусы невозможно, но можно их контролировать, что позволит животному жить относительно здоровой жизнью.

Также ветеринар может предложить провести риноскопию - эта процедура помогает обнаружить инородные предметы в дыхательных путях. Часто такие предметы прямо во время риноскопии можно сразу и удалить.

Также риноскопия позволит обнаружить полипы носа, опухоли, отеки верхних дыхательных путей или анатомические деформации.