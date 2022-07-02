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Чичваркін висловився про дефолт у Росії та назвав 5 санкцій, які можуть зупинити війну

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Субота 02 липня 2022 09:12
Чичваркін висловився про дефолт у Росії та назвав 5 санкцій, які можуть зупинити війну Фото: Євген Чичваркін (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Євген Чичваркін переконаний, що попри технічний дефолт, економіка Росії залишиться життєздатною, оскільки інші країни продовжують купувати її нафту і газ.

Про це відомий бізнесмен розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

Підприємець наголошує, що поки країни Заходу платять за нафтогаз, економіка держави-агресора "може існувати будь-яку кількість часу".

"Навіть із заводами, що зупинилися. Вийшла статистика, що тільки 3% автомобілів виробляють (з кількості), яку виробляли торік... але на зарплату-то вистачить. Навіть якщо люди нічого не будуть робити. Через високі ціни на нафту і газ, через бажання Європи та інших країн як і раніше платити", - говорить Чичваркін.

На його думку, певні санкції дійсно можуть завдати нищівного удару по економіці РФ: "їх буквально п'ять, їх не потрібно робити тисячу". Це:

  • Ембарго на нафту та газ
  • Заборона на переказ за все, що дістається із землі.
  • Заборона на переміщення світом, на фрахт
  • Заборона на вхід до портів суден, заборона страхування цих суден
  • І вторинні санкції для тих, хто порушить це.

"Цього загалом цілком достатньо для того, щоб перестати фінансувати цю війну", - вважає бізнесмен.

Захід, додав Чичваркін, може зважитися на такі заходи, та чи буде це робити?

"Росія - це 1,6 світової економіки. Чи можна відключити 1,6 світової економіки? Можна, звичайно, незважаючи на те, що в якихось областях це набагато більше (паладій, платина). Але впевнений, що світ може обійтися якийсь час без Росії, щоб припинити війну", - уклав він.

Відео: Чичваркін висловився про дефолт Росії та назвав санкції, здатні обвалити економіку країни-агресора

Додамо, що перед цим Євген Чичваркін оцінив шанси на революцію в Росії та можливість "палацового перевороту".

А також успішний бізнесмен перед цим висловився про відповідальність росіян за війну в Україні.

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Евгений Чичваркин Санкції проти Росії
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