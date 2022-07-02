Чичваркін пояснив, звідки стільки ненависті у російських окупантів

"Ці демони вилізли"

"Ви знаєте, будь-яка людина дуже близька до тварини, якщо у неї немає стримуючих чинників", - наголошує він.

Чичваркін в цьому контексті навів як приклад експеримент "0", проведений в 1970-х сербським фахівцем з мистецтва Мариною Абрамович, який демонстрував, як швидко людина втрачає людяність.

Російський підприємець, який понад 10 років живе в Лондоні, звернув увагу, що тоді в ході експерименту навіть у представників західного суспільства через "пару годин - з людини вилізла абсолютна тварина".

"Що ми хочемо від Івана з Далекого Сходу, який виріс в дуже кислотному середовищі постійного морального і фізичного насильства, і потрапив, грубо кажучи, в "пісочницю", де йому ніхто нічого не може сказати, де він може абсолютно не відповідати за свої справи, і ось ці демони вилізли", - пояснює Чичваркін.

Роль командирів

За його словами, є різні приклади російського командування і поведінки окупантів на захопленій території.

"Ми знаємо про мера Славутича і місто Славутич, де та людина, яка командувала, нічого не хотіла руйнувати. Ми знаємо абсолютно мародерів, упирів, і просто навіть тваринами їх назвати не можна. В основному, на жаль, (переважають) другого типу", - зазначив бізнесмен

Чичваркін переконаний, що дуже багато залежить від керівництва конкретно тієї чи іншої частини, яка окупувала населений пункт.

Як виходить те, як було в Бучі

"Якщо у людини залишилося щось умовно гуманне - враховуючи, що пішов за гроші вбивати в чужу країну - це одне. Якщо нічого не залишилося - це якісь дитячі комплекси, дитяче насильство, які в Росії часто-густо виплескуються - то виходить те, як було в Бучі", - резюмує він.

Бізнесмен додав, що відвідував це сильно постраждале від рашистів передмістя столиці України два тижні тому.

"(Враження справило) жахливе, як і має бути. А яке ще може бути враження? Я все це бачив, знав... але коли опинився - незважаючи на те, що там все вичистили, цей запах гару стоїть біля університету - це повний пи**ець, якщо чесно.

І люди вже, напевно, плюс-мінус, у всякому разі мені висловлювали дуже позитивні емоції при зустрічі. Але це все одно - вкрай важкий, просто неможливий для розуміння злочин", - зазначає Чичваркін.

Відео: Чичваркін висловився про ненависть в російській армії