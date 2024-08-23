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Всегда ли виноват алкоголь? Врач рассказал, от чего может быть серьезная болезнь печени

Пятница 23 августа 2024 09:23
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Всегда ли виноват алкоголь? Врач рассказал, от чего может быть серьезная болезнь печени Фото: влияющее на здоровье печени (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Цирроз печени - это опасная для жизни и неизлечимая патология печени, при которой печеночная ткань замещается рубцовой тканью, образуя циротические узлы. В народе существует мнение, что основной причиной цирроза печени является хронический алкоголизм.

Всегда виноват алкоголь в болезни печени, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Михаила Цюрака в Instagram.

Какие еще существуют причины развития цирроза печени

На самом деле хронический алкоголизм является лишь одной из причин, но есть и другие.

  • жировая неалкогольная заболевание печени либо стеатогепатит. Она развивается из-за большого количества холестерина в крови и неправильного питания. Стеатогепатит может перейти в цирроз, если вовремя не скорректировать свой рацион и не снизить холестерин;
  • самолечение токсичными препаратами для печени, в частности, неконтролируемое потребление БАДов. Например, такие препараты, как парацетамол, амиодарон, противоэпилептические препараты и статины при неправильном употреблении могут вызвать повреждение печеночных клеток, называемое токсическим гепатитом. Если его вовремя не обнаружить, может развиться цирроз печени.
  • хронический вирусный гепатит С. Часто его называют кротким убийцей, поскольку изначально эта болезнь почти не имеет симптомов. Однако вирус делает свое губительное дело, и при отсутствии лечения гепатит С может привести к циррозу печени.
  • проблемы с желчевыводящими путями. Застой желчи в печени через камни в желчном пузыре или сужение желчевыводящих путей может привести к билиарному циррозу, особой форме цирроза, причиной которого является токсическое содержание билирубина на печеночные клетки.
  • злоупотребление наркотическими веществами. Некоторые наркотические вещества могут вызвать токсический гепатит, который без соответствующего лечения может привести к циррозу.


Михаил подчеркнул, что печень - очень важный орган, обладающий способностью к регенерации. Однако эта способность теряется при развитии цирроза. Чтобы не допустить этого, обращайтесь к врачу вовремя.

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