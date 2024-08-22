Откажитесь от вредной пищи и алкоголя на 30 дней, и вы увидите эти изменения

Вредная пища и алкоголь могут оказать губительное краткосрочное и долгосрочное влияние на ваше общее здоровье. Решение отказа от пустых калорий может привести к значительным преимуществам для физического и психического здоровья.

Какие изменения произойдут в вашем теле через 30 дней, если вы откажетесь от "джанк-фуда" и алкоголя, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthy Gem.

Положительные изменения, которые с вами произойдут

Вы похудеете

Люди, которые отказываются от вредной пищи, значительно уменьшают количество потребляемых ими калорий в день. Это приведет к потере веса. Нездоровая пища, как картофельные чипсы, картофель фри и печенье, содержит только дополнительную калорийность без питательных предпочтений.

Ваша печень вам "благодарит"

Употребление алкоголя в течение длительного времени может оказать вредное влияние на вашу печень. Однако печень способна восстанавливаться после того, как кто-то бросает пить.

Вы полюбите полезную еду

Отказ от нездоровой пищи имеет так много неожиданных преимуществ, таких как поиск места для новых и более здоровых альтернатив. Вы найдете другие варианты замены нездоровой пищи. Важно найти продукты, богатые питательными веществами, такими как клетчатка, белок, кальций и витамины. Обычно их можно найти в нежирном белке, цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

Полезная еда – это основа здоровья (фото: unsplash.com)

Вы защитите свое здоровье

Когда алкоголь метаболизируется в печени, он вырабатывает фермент, называемый дегидрогеназой. Пьющие в избытке вызывают насыщение дегидрогеназы и метаболизируются другим ферментом. Когда это происходит, плохой холестерин окисляется. Эти окисленные отложения обладают способностью блокировать ваши артерии, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Состояние вашей кожи улучшится

Нездоровая пища может нанести вред коже. Масленица, жирная пища способствует образованию прыщей. Тем, кто заметил подобные высыпания, следует отказаться от потребления нездоровой пищи. Особо важно обратить внимание на определенные молочные продукты и продукты с высоким гликемическим показателем.

Состояние вашей кожи вас приятно удивит (фото: unsplash.com)

Отказ от алкоголя – это профилактика рака

Алкоголь фактически внесен в список известных канцерогенов для человека в Национальной токсикологической программе отчета о канцерогенах Департамента здравоохранения и социальных служб США. Это означает, что те, кто регулярно употребляет алкоголь, имеют более высокий риск развития рака, связанного с алкоголем. Они могут включать колоректальную, молочную железу, печень, пищевод, голову и шею.

У вас улучшится настроение

Если вы заметили, что у вас темпераментные перепады настроения, возможно это связано с вашим питанием. Избыток вредной пищи может легко ухудшить настроение. Употребление слишком большого количества обработанной пищи оставляет организм недостатком питательных веществ и вызывает значительный химический дисбаланс. Регулярное употребление здоровой пищи может положительно повлиять на ваше настроение.

Вы будете хорошо спать

Не только сладкая, соленая и жирная вредная пища может привести к резкому увеличению веса, но может нарушить ваш сон.

Употребление большого количества сахара поступает в вашу кровь, что нарушает сон. Те, кто отказывается от вредной пищи, могут обнаружить, что теперь у них более спокойный и крепкий сон.

У вас улучшится сон (фото: unsplash.com)