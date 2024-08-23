Чи завжди винен алкоголь? Лікар розказав, від чого може бути серйозна хвороба печінки



Цироз печінки - це небезпечна для життя та невиліковна патологія печінки, при якій печінкова тканина заміщується рубцевою тканиною, утворюючи циротичні вузли. В народі побутує думка, що основною причиною цирозу печінки є хронічний алкоголізм.

Чи завжди винен алкоголь у хворобі печінки, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Які ще існують причини розвитку цирозу печінки Насправді, хронічний алкоголізм є лише однією з причин, але є й інші. жирова неалкогольна хвороба печінки чи стеатогепатит. Вона розвивається внаслідок великої кількості холестерину в крові та неправильного харчування. Стеатогепатит може перейти в цироз, якщо вчасно не скорегувати свій раціон та не знизити холестерин ;

самолікування токсичними препаратами для печінки, зокрема, неконтрольоване споживання БАДів. Наприклад, такі препарати, як парацетамол, аміодарон, протиепілептичні препарати та статини при неправильному вживанні можуть спричинити пошкодження печінкових клітин, яке називається токсичним гепатитом. Якщо його вчасно не виявити, може розвинутися цироз печінки.

хронічний вірусний гепатит С. Часто його називають лагідним вбивцею, оскільки спочатку ця хвороба майже не має симптомів. Проте вірус робить свою згубну справу, і при відсутності лікування гепатит С може призвести до цирозу печінки.

проблеми з жовчовивідними шляхами. Застій жовчі в печінці через камені в жовчному міхурі чи звуження жовчовивідних шляхів може спричинити біліарний цироз, особливу форму цирозу, причиною якого є токсичний вміст білірубіну на печінкові клітини.

зловживання наркотичними речовинами. Деякі наркотичні речовини можуть спричиняти токсичний гепатит, який без відповідного лікування може призвести до цирозу.

Михайло наголосив, що печінка - дуже важливий орган, який має здатність до регенерації. Проте ця здатність втрачається при розвитку цирозу. Щоб не допустити цього, вчасно звертайтеся до лікаря.