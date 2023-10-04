Законно ли собирать деньги с родителей в школе? Омбудсмен ответил

Собирать деньги с родителей на ремонт школы, создание компьютерного класса или чего-либо другого является достаточно распространенной в Украине практикой. Однако вместе с тем многие родители начинают выступать против такой системы.
Законны ли такие действия со стороны администрации школы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Офиса Омбудсмена Украины.
Законы Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" говорят о категорическом запрете сбора средств участниками образовательного процесса. Это также регламентируется статьей 53 Конституции.
Статья 58 ЗУ "О полном общем среднем образовании", финансирование государственных и коммунальных учебных заведений осуществляется на средства государства, местного самоуправления и других источников финансирования, не запрещенных законодательством.
Таким образом уже можно сделать вывод, что собирать средства на ремонт школы, класса, закупку учебников, моющие средства и т. п. незаконно.
Стоит добавить, что когда учебные заведения получают публичные средства, администрация должна опубликовать на своих вебсайтах смету и финансовый отчет о поступлениях.
Нарушение требований законодательства в области обеспечения образования предусматривает уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность.
А вымогательство средств, а также предоставление неправомерной выгоды незаконно, содержит признаки коррупции и уголовно наказуемых действий.
Действуйте по следующему алгоритму действий:
Родители могут сдать деньги в школе за те услуги, которые платные. Полный список в соответствии с законодательством можно посмотреть по ссылке.
Также к незапрещенным источникам финансирования относятся благотворительные взносы.
Родители могут делать такие взносы на специальный расчетный счет заведения исключительно на добровольных началах. Но никто не имеет права принуждать родителей сдавать какие-либо средства.
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