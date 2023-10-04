Чи законно збирати гроші з батьків у школі? Омбудсмен дав відповідь

Що говорить Закон України

Закони України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" кажуть про категоричну заборону збору коштів учасниками освітнього процесу. Це також регламентується статтею 53 Конституції України.

Стаття 58 ЗУ "Про повну загальну середню освіту", фінансування державних і комунальних закладів освіти здійснюється коштом держави, місцевого самоврядування та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Таким чином уже можна зробити висновок, що збирати кошти на ремонт школи, класу, закупівлю підручників, мийні засоби тощо є незаконно.

Варто додати, що коли заклади освіти отримують публічні кошти, адміністрація повинна оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження.

Порушення вимог законодавства у сфері забезпечення освіти передбачає кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну відповідальності.

А вимагання коштів, а також надання неправомірної вигоди є незаконним, містить ознаки корупції та кримінально караних дій.

Куди звертатися в разі порушення ваших прав

Дійте за таким алгоритмом дій:

напишіть заяву на ім'я директора школи у двох примірниках про примусове збирання коштів. Один примірник лишається в канцелярії школи.

проконтролюйте, щоб на вашому примірнику заяви стояла відмітка із вхідним номером. Протягом 30 днів Ви повинні отримати письмову відповідь.

якщо адміністрація школи не здійснила жодних дій, зверніться в управління чи департамент освіти

якщо управління чи департамент освіти не надали відповіді, звертайтеся до поліції із заявою про вимагання

Які оплати у школах є законними

Батьки можуть здати гроші в школі за ті послуги, які є платними. Повний список відповідно до законодавства можна переглянути за посиланням.

Також до незаборонених джерел фінансування належать благодійні внески.

Батьки можуть робити такі внески на спеціальний розрахунковий рахунок закладу виключно на добровільних засадах. Але ніхто не має права примушувати батьків здавати будь-які кошти.