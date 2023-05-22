Законна ли выдача повесток родственникам: адвокат дал окончательный ответ

Повестка, врученная родственникам призывника, является незаконной, вопреки всем слухам вокруг этого вопроса.

Все точки над "і" расставил адвокат Роман Симутин в Telegram.

Письма к теще

Правозащитник сообщил, что недавно ему по телефону позвонил клиент и сообщил о наложении штрафа 5100 грн за уклонение от военного учета, хотя повестку он не получал.

"Я не удивился – это классика от ТЦК. Но есть одно но: на этот раз они применили ту непозволительную удочку. Вытребовав постановление, оказалось, что повестку направили теще, по якобы его (мужчины) фактическим местожительству, путем вручения заказного письма", - рассказал Симутин.

Законно ли вручение повестки родственникам?

Адвокат утверждает, что надлежаще вручена только правильно заполненная повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Это предусмотренные законом требования.

"Все остальное – это выдумки, спекуляции и дезинформация", - считает он.

Большинство людей не проверяют правдивость информации, особенно юридической, а верят где-то сказанному или услышанному, прочитанному, хотя бы и в Viber.

"Именно так работают технологии воздействия. И когда представитель ТЦК сообщает, что повестка, врученная через родственника, законна, вы склонны ему верить. Но чьи-то слова не подменяют собой требования закона", - рассказал правозащитник.