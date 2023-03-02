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Весенний авитаминоз. Нужно ли принимать "чудо-таблетки"

Новина українською →
Четверг 02 марта 2023 08:54
Весенний авитаминоз. Нужно ли принимать "чудо-таблетки" Фото: Как бороться с весенним авитаминозом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Авитаминоз – это патологическое состояние, возникающее при нехватке в человеческом организме одного или нескольких витаминов. Нехватка витаминов сказывается в первую очередь на иммунной защите организма и приводит к выраженному ухудшению здоровья. Очень часто это происходит весной.

О том, как поддерживать свое здоровье рассказали медики на странице sviy.doc в Instagram.

Что есть основой хорошего здоровья

Помните, что основа хорошего здоровья – это своевременная диагностика, образ жизни и генетика.

Не стоит обманываться на волшебные пилюли или процедуры.

Всегда и во всем мыслите критично.

Скрининг не означает, что мы никогда не заболеем, но точно означает, что болезнь можно заподозрить и обнаружить на ранней стадии.

Лечение в таком случае легче, проще и дешевле.

Как сделать качественный скрининг

  • Найдите своего врача.
  • Приходите к нему, по крайней мере, раз в год, даже если ничего не беспокоит.
  • Вместе с врачом выбирайте обследование клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, ТТГ, феритин, АЛТ, АСТ, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, осмотр у гинеколога, маммография, уролог, офтальмолог, стоматолог, колоноскопия, рентген легких и тд.

Как укрепить иммунитет

  • Разнообразно и рационально питайтесь.
  • Занимайтесь физической активностью.
  • Спите 7-9 часов.
  • Заботьтесь о психическом здоровье.
  • Вакцинируйтесь.

Если подытожить, то в случае весеннего авитаминоза - вам нужно проконсультироваться с врачом, а не самостоятельно пить "чудо-таблетки".

Читайте также, 5 доступных продуктов, которые прекрасно повышают иммунитет.

Также вам будет интересно прочитать, какие медикаменты обязательно должны быть в домашней аптечке.

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