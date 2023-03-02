Весенний авитаминоз. Нужно ли принимать "чудо-таблетки"
Авитаминоз – это патологическое состояние, возникающее при нехватке в человеческом организме одного или нескольких витаминов. Нехватка витаминов сказывается в первую очередь на иммунной защите организма и приводит к выраженному ухудшению здоровья. Очень часто это происходит весной.
О том, как поддерживать свое здоровье рассказали медики на странице sviy.doc в Instagram.
Что есть основой хорошего здоровья
Помните, что основа хорошего здоровья – это своевременная диагностика, образ жизни и генетика.
Не стоит обманываться на волшебные пилюли или процедуры.
Всегда и во всем мыслите критично.
Скрининг не означает, что мы никогда не заболеем, но точно означает, что болезнь можно заподозрить и обнаружить на ранней стадии.
Лечение в таком случае легче, проще и дешевле.
Как сделать качественный скрининг
- Найдите своего врача.
- Приходите к нему, по крайней мере, раз в год, даже если ничего не беспокоит.
- Вместе с врачом выбирайте обследование клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, ТТГ, феритин, АЛТ, АСТ, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, осмотр у гинеколога, маммография, уролог, офтальмолог, стоматолог, колоноскопия, рентген легких и тд.
Как укрепить иммунитет
- Разнообразно и рационально питайтесь.
- Занимайтесь физической активностью.
- Спите 7-9 часов.
- Заботьтесь о психическом здоровье.
- Вакцинируйтесь.
Если подытожить, то в случае весеннего авитаминоза - вам нужно проконсультироваться с врачом, а не самостоятельно пить "чудо-таблетки".
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