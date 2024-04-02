Верят ли украинцы в гороскопы, тарологию и экстрасенсорные способности: данные опроса

Опрос проводился с 17 февраля по 5 марта 2024 года. Оказалось, что 35% верит в астрологию, еще 25% – в экстрасенсорные способности, а 15% в тарологию. По крайней мере, во что-то одно из этого перечня верит 43% украинцев.

В астрологию, экстрасенсорные способности и тарологию верят как мужчины, так и женщины. В то же время более высокий показатель среди женщин - 49% верит хотя бы во что-то одно из перечня, у мужчин - 39%.

Среди респондентов до 30 лет – это 26%, а среди респондентов старше 60 лет – это 51%. Если среди респондентов с высоким уровнем достатка 34% верят по крайней мере один из перечня, то среди лиц с низким достатком - 65%.

"Кризисные и психологически сложные периоды (как на общественном, так и на личностном уровнях) являются "благоприятной" средой для роста интереса к таким вещам, как астрология, экстрасенсорные способности, тарология. Кроме этого, взрывное развитие цифровых технологий и их прочное проникновение в повседневную жизнь людей значительно "упрощает" прикосновение жителей к астрологам, прорицателям и тому подобное", - говорится в исследовании.

Метод – телефонные интервью с использованием компьютера. Выборка – 2008 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с гражданами Украины старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины.