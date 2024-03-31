Почти две трети украинцев считают, что Украина должна воевать до полной победы - опрос
Большинство украинцев, 61,2%, считают, что Украина должна воевать до полной победы, восстановления границ 1991 года и вступления в ЕС и НАТО. Мирные переговоры с Россией и двустороннее прекращение огня поддерживают 38,8% украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса , проведенного 22-24 марта.
В рамках опроса украинцам задали вопрос о законе "О мобилизации". Согласно исследованию, 77,61% украинцев не поддерживают принятие Верховной радой существующего проекта закона о мобилизации во втором чтении. Большинство украинцев считают, что служить подготовленные силовики.
Согласно опросу наибольшей виной власти, украинцы видят уровень коррупции (28,6%), плохое обеспечение армии (16,8%), провальную подготовку к войне (15,2%), разрушительную экономическую политику (10,5%) и провальную социальную политику страны (10,5%).
Среди опрошенных граждан, которые определились и пришли бы на избирательные участки для голосования за президента Украины, тройка лидеров предпочтений выглядит следующим образом: за Владимира Зеленского проголосовали бы 15,7%; за Юлию Тимошенко - 12,3%; при Петре Порошенко – 7,6%.
Аналогичны предпочтения украинцев и в отношении политических партий. Так, если бы выборы состоялись в воскресенье, большинство украинцев поддержали бы 3 политических силы: "Слуга народа" - 14,7%; "Батьківщина" - 11,9%; "Европейская Солидарность" - 9,2%.
Почти 85% украинцев считают, что есть выход из тяжелой ситуации и это объединение общества и создание соответствующей коалиции национального единства в парламенте и правительстве.
В ходе исследования было опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 5329 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "face-to-face" и телефоном. Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.
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