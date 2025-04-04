Соответствует ли сила вашему возрасту? 5 тестов, которые помогут это проверить

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что сила является основой того, насколько хорошо вы двигаетесь, выполняете повседневные задачи и остаетесь устойчивыми к травмам.

Но старение не означает ослабление. Главное вовремя заметить эти снижения, прежде чем они ограничат движения и качество жизни.

Тест со стулом

Сначала сядьте на кресло, поставив ноги на пол. Скрестите руки и полностью встаньте, затем сядьте обратно, при этом не используя руки.

Повторите как можно больше раз в течение 30 секунд.

Упражнение измеряет силу ног, выносливость и подвижность. Это основные факторы для предотвращения падений и сохранения независимости.

Результаты для мужчин каждого возраста должны быть такими:

40-49 лет: 20+ повторений

50-59 лет: 18+

60-69 лет: 16+

70+ лет: 12+

Показатели для женщин:

40-49 лет: 18+ повторений

50-59 лет: 16+

60-69 лет: 14+

70+ лет: 10+

Приседания на стул (фото: eatthis.com)

Тест на висение на турнике

Возьмитесь за перекладину, руки должны быть чуть шире ширины плеч. Повисните на прямых руках, держа плечи задействованными.

Поддерживайте напряженный пресс и избегайте раскачивания. Продержитесь как можно дольше.

Тест измеряет силу хвата, устойчивость плеч и мышечную выносливость - это прямые показатели долголетия и общего здоровья.

Хороший результат

мужчины: 45+ секунд

женщины: 30+ секунд

Висение на турнике (фото: eatthis.com)

Приседания на одной ноге

Сядьте на стул, поставив одну ногу на пол, а другую приподняв. Встаньте, используя только ступню, избегая импульса.

Контрольно опуститесь вниз. Повторите как можно больше раз для каждой ноги.

Упражнение нацелено на улучшение равновесия, силы нижней части тела и подвижность, ведь это ключевые факторы для предотвращения травм.

Для оценки результата используйте следующие показатели:

мужчины до 50 лет: 10+ повторений на ногу

мужчины старше 50: 6+

женщины до 50 лет: 8+

женщины старше 50: 4+

Приседания на одной ноге (фото: eatthis.com)

Тест на отжимания

Начните с полного отжимания, чтобы руки были на ширине плеч. Опустите грудь на землю, держа тело ровным.

Поднимите тело до полного разгибания рук. Выполните как можно больше повторений без остановки.

Тест измеряет силу верхней части тела, выносливость и стабильность тела - все это важно для функциональных движений и предотвращения травм.

Результаты для каждой возрастной группы:

мужчины 40-49 лет: 20+ повторений

мужчины 50-59 лет: 15+

мужчины 60+ лет: 10+

женщины 40-49 лет: 15+

женщины 50-59 лет: 10+

женщины 60+ лет: 5+

Тест на отжимание (фото: eatthis.com)

Тест по прыжкам в длину с места

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Отведите руки назад, и согните колени. Прыгните вперед как можно дальше и мягко приземлитесь. Измерьте расстояние от начальной точки.

Так вы сможете оценить силу нижней части тела, которая с возрастом снижается, если ее не тренировать.

Показатели результатов для каждого возраста:

мужчины до 50 лет: 2 метра

мужчины старше 50: 1,5 метра

женщины до 50 лет: 1,5 метра

женщины старше 50: 1 метр

Тест по прыжкам в длину с места (фото: eatthis.com)