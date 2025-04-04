Соответствует ли сила вашему возрасту? 5 тестов, которые помогут это проверить

Физическая сила и биологический возраст могут существенно отличаться. Некоторые упражнения могут оценить выносливость, гибкость и мышечную силу, а также определить, насколько ваше тело соответствует возрастным нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что сила является основой того, насколько хорошо вы двигаетесь, выполняете повседневные задачи и остаетесь устойчивыми к травмам.

Но старение не означает ослабление. Главное вовремя заметить эти снижения, прежде чем они ограничат движения и качество жизни.

Тест со стулом

Сначала сядьте на кресло, поставив ноги на пол. Скрестите руки и полностью встаньте, затем сядьте обратно, при этом не используя руки.

Повторите как можно больше раз в течение 30 секунд.

Упражнение измеряет силу ног, выносливость и подвижность. Это основные факторы для предотвращения падений и сохранения независимости.

Результаты для мужчин каждого возраста должны быть такими:

40-49 лет: 20+ повторений

50-59 лет: 18+

60-69 лет: 16+

70+ лет: 12+

Показатели для женщин:

40-49 лет: 18+ повторений

50-59 лет: 16+

60-69 лет: 14+

70+ лет: 10+

Приседания на стул (фото: eatthis.com)

Тест на висение на турнике

Возьмитесь за перекладину, руки должны быть чуть шире ширины плеч. Повисните на прямых руках, держа плечи задействованными.

Поддерживайте напряженный пресс и избегайте раскачивания. Продержитесь как можно дольше.

Тест измеряет силу хвата, устойчивость плеч и мышечную выносливость - это прямые показатели долголетия и общего здоровья.

Хороший результат

мужчины: 45+ секунд

женщины: 30+ секунд

Висение на турнике (фото: eatthis.com)

Приседания на одной ноге

Сядьте на стул, поставив одну ногу на пол, а другую приподняв. Встаньте, используя только ступню, избегая импульса.

Контрольно опуститесь вниз. Повторите как можно больше раз для каждой ноги.

Упражнение нацелено на улучшение равновесия, силы нижней части тела и подвижность, ведь это ключевые факторы для предотвращения травм.

Для оценки результата используйте следующие показатели:

мужчины до 50 лет: 10+ повторений на ногу

мужчины старше 50: 6+

женщины до 50 лет: 8+

женщины старше 50: 4+

Приседания на одной ноге (фото: eatthis.com)

Тест на отжимания

Начните с полного отжимания, чтобы руки были на ширине плеч. Опустите грудь на землю, держа тело ровным .

Поднимите тело до полного разгибания рук. Выполните как можно больше повторений без остановки.

Тест измеряет силу верхней части тела, выносливость и стабильность тела - все это важно для функциональных движений и предотвращения травм.

Результаты для каждой возрастной группы:

мужчины 40-49 лет: 20+ повторений

мужчины 50-59 лет: 15+

мужчины 60+ лет: 10+

женщины 40-49 лет: 15+

женщины 50-59 лет: 10+

женщины 60+ лет: 5+

Тест на отжимание (фото: eatthis.com)

Тест по прыжкам в длину с места

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Отведите руки назад, и согните колени . Прыгните вперед как можно дальше и мягко приземлитесь. Измерьте расстояние от начальной точки.

Так вы сможете оценить силу нижней части тела, которая с возрастом снижается, если ее не тренировать.

Показатели результатов для каждого возраста:

мужчины до 50 лет: 2 метра

мужчины старше 50: 1,5 метра

женщины до 50 лет: 1,5 метра

женщины старше 50: 1 метр

Тест по прыжкам в длину с места (фото: eatthis.com)