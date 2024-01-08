Стоит ли с утра выключать будильник и досыпать: объяснение врача

Утром, когда звонит будильник, очень хочется нажать кнопку и перевести его еще на 10-15 минут и доспать, досмотреть сон или просто еще немного подремать под теплым одеялом. Но этого делать не следует.

Почему утром не нужно выключать будильник, чтобы доспать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

Стоит ли переводить будильник

По словам специалиста, когда звонит будильник и вы совершаете какие-то движения, чтобы его выключить - вы уже включили свой организм, начали работать определенные гормоны.

"Не стоит выключать, потому что он вас уже разбудил. Уже пошел адреналин, кортизол, сердце стало биться сильнее, давление поднялось. Вы выключили и лежите или 5 или 10 минут, или полчаса, мысленно уже готовитесь, все прокручивается в голове и пользы не будет", - говорит врач.

А если выключать на автомате

Если это делать на автомате, пробуждение идет от сигнала все равно, надо ставить его в другой конец комнаты и пока вы дойдете, то сон пройдет, или чтобы постепенно будильник увеличивал громкость в минуту.

Также можно приобрести недорогой фитнес-браслет, отслеживающий фазы сна. Это позволит настроить будильник так, чтобы просыпаться в неглубокой фазе сна.

Если кто-то из домашних встает раньше, попросите открывать вам окно - холодный воздух бодрит.

"Выработайте внутренний будильник, вставайте в одно и то же время, и тогда будете через 5 минут просыпаться автоматом. Не забудьте утром обнять родных и сказать, как их цените", - добавил Юрий Габорец.