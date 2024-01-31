Стоит ли опускать крышку унитаза во время смыва: исследование

Исследователи из США провели серию экспериментов с целью выяснения того, как распространяются вирусные частицы при смывании в туалете, в зависимости от положения поднятой или опущенной крышки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецензируемый научный журнал American Journal of Infection Control .

Об исследовании

Ученым давно известно, что при смывании воды в унитазе возможно распыление патогенов на расстояние до 150 сантиметров и даже более, что приводит к загрязнению различных поверхностей, таких как пол, стены и раковины.

Предыдущие исследования подтвердили, чтоопускание крышки унитаза перед смыванием воды может предотвращать распространение бактериальных патогенов, но не было уверенности в эффективности этого метода против более мелких вирусных частиц.

В проведенных экспериментах ученые использовали разные количества безопасного для человека вируса для загрязнения унитаза и смывали воду с открытой и закрытой крышкой. После этого они брали мазки с поверхностей унитаза и его окружения.

Результаты показали, что положение крышки не оказывало статистически значимого влияния. В обоих случаях уровень загрязнения был минимален, при этом сиденье оказалось наиболее загрязненной поверхностью.

Эксперименты также включали проверку эффективности очистки туалета от вирусного загрязнения. После чистки только ершиком уровень загрязнения оставался высоким, в то время как добавление дезинфицирующего средства значительно уменьшило количество вируса в туалете и его окрестностях.

Кроме того, доказано, что распыление дезинфицирующего средства в воду перед смыванием, например, с использованием дозатора в бачке, также способствует снижению вирусного загрязнения.

Другие выводы исследования

Использование дезинфицирующего средства вместе с ершиком при очистке унитаза привело к уменьшению вирусного загрязнения самого туалета на 99,99 процента, а ершика - на 97,64 процента.

Закрытая крышка унитаза изменяет направление распыления вирусов. В проведенном эксперименте с закрытой крышкой более сильно загрязнялись области перед туалетом и слева от него, тогда как с открытой больше вирусов распределялось в зону справа. Такое распределение зависит от конструкции унитаза.

В случае, если один из членов семьи заболел гастроэнтеритом или другим инфекционным заболеванием, регулярная уборка туалета с использованием дезинфицирующего средства может помочь предотвратить распространение инфекции.

Этот эксперимент позволил получить дополнительные знания о распространении патогенов и выявить меры, которые могут быть предприняты для их предотвращения.