5 самых удивительных технологий 2024 года, которые восхищают и обескураживают

Каждый год в январе Лас-Вегас становится центром технологических инноваций благодаря CES - выставке потребительской электроники, которая ежегодно дарит человечеству множество смелых и передовых технологий. Однако среди них можно найти и такие, на которые возникает вопрос: "А зачем?".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти интересных, но удивительных изобретениях 2024 года со ссылкой на блог Engadget , публикующий новости о технологиях и гаджетах.

Беспроводной прозрачный OLED-телевизор LG

На выставке CES компания LG представила 77-дюймовый 4K OLED-телевизор, сделанный почему-то прозрачным. Тем не менее, оказалось, что данная особенность не слишком удобна для просмотра, поэтому он комплектуется выдвижной затемняющей "шторкой".

"Он подойдет в качестве рекламной панели и инсталляции в музее или офисе, но зачем тратить столько денег на телевизор, основная функция которого мешает его нормальной работе", - заявили журналисты блога.

Беспроводной прозрачный телевизор от LG (фото: LG)

Биде Kohler PureWash E930 с голосовыми помощниками

В него встроены возможности работы с Alexa и Google Home. Тем не менее, маловероятно, что кто-то будет готов заплатить более 2 000 долларов (75 700 гривен), чтобы предоставить Amazon или Google подробную информацию о своих интимных привычках.

Биде с голосовыми помощниками (фото: Engadget)

Умный замок Lockly Visage со сканированием лица

Использование технологии распознавания лица для доступа к дому, как отмечает Engadget, может превратиться в настоящий ужас. Предоставление внешнему датчику полного контроля над своим жильем может вызвать риски взлома, а также создавать серьезные угрозы конфиденциальности.

Умный замок, который открывается с помощью сканирования лица (фото: Engadget)

Электровелосипед Urtopia с ChatGPT

Согласно разработчикам, благодаря чат-боту пользователи могут общаться со своим "конем", а искусственный интеллект помогает исследовать новые маршруты и получать информацию в режиме реального времени. Однако некоторые журналисты считают, что эта функция, скорее всего, будет отвлекать от дороги, чем приносить реальную пользу.

Электровелосипед Urtopia с искусственным интеллектом (фото: Engadget)

Воздушное такси Hyundai S-A2

Компания Hyundai представила концепт "революционного" воздушного такси с возможностью вертикальной посадки. Его максимальная скорость достигает 200 км/ч, а запас хода составляет до 65 км на одном заряде, что должно быть достаточно для коротких перелетов в городе.

Однако авторы обзора утверждают, что такой летающий транспорт, вероятно, не найдет своего места в реальном мире. В конце концов, по их мнению, люди будут отдавать предпочтение более надежным и доступным автомобилям, не беспокоясь о своей безопасности.