Действительно ли еда после микроволновки становится вредной? Эксперт дала окончательный ответ

Десятилетиями эксперты спорили о том, безопасно ли еду разогревать в микроволновке и не вредят ли волны здоровью человека. Так что же из распространённых утверждений правда, а что - миф?
Об этом рассказала диетолог Галина Сеник на своей странице в Instagram.
"Разогрев в микроволновке построен по принципу нагрева молекул воды. А микроволны подобны излучению от электрических лампочек или радиоприемника. Поэтому микроволновка абсолютно безопасна для нашей жизни и здоровья", - говорит эксперт.
Также Сеник отмечает, что пища, приготовленная в микроволновке, позволяет лучше сохранить витамины группы В.
"Поэтому берегите свое здоровье и не верьте мифам", - советует диетолог.
При правильном использовании микроволновки стоит беспокоиться по поводу излучения, утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет BBC. Впрочем, остается открытым вопрос, насколько теряются питательные вещества в продуктах после разогрева.
Некоторые исследования показали, что овощи теряют часть своей питательной ценности в микроволновке. Выявлено, что микроволновая печь удаляет в брокколи 97% флавоноидов - растительных соединений, оказывающих противовоспалительное действие. Это на треть больше вреда, чем от кипячения.
Хотя разогрев в микроволновке безопасен, но угрозу может ставить пластмассовая посуда. Поэтому ее лучше не использовать.
В ВОЗ советуют, как правильно пользоваться микроволновой.
"Конструкция микроволновых печей гарантирует, что микроволны находятся внутри печи и могут присутствовать только тогда, когда печь включена, а дверца закрыта. Утечка вокруг и через стеклянные двери ограничивается конструкцией до уровня, значительно ниже рекомендованного международными стандартами", - заявляют в организации.
Однако микроволновая утечка все равно может возникнуть вокруг поврежденных и загрязненных микроволновок. Поэтому важно поддерживать печку в хорошем состоянии.
"Пользователи должны убедиться, что дверца закрывается должным образом и что защитные блокировочные устройства, установленные на дверце для предотвращения излучения микроволн, когда они открыты, работают правильно", - подчеркивают эксперты.
Также добавляют, что уплотнители дверцы должны быть чистыми, и не должно быть видимых признаков их повреждения или наружного корпуса духовки. В случае обнаружения каких-либо неисправностей или повреждения частей печи нельзя использовать ее, пока ее не отремонтируют.
Раньше мы рассказывали о том, почему нельзя разогревать еду больше одного раза.
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