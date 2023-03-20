Действительно ли еда после микроволновки становится вредной? Эксперт дала окончательный ответ

Как влияет микроволновка на еду

"Разогрев в микроволновке построен по принципу нагрева молекул воды. А микроволны подобны излучению от электрических лампочек или радиоприемника. Поэтому микроволновка абсолютно безопасна для нашей жизни и здоровья", - говорит эксперт.

Также Сеник отмечает, что пища, приготовленная в микроволновке, позволяет лучше сохранить витамины группы В.

"Поэтому берегите свое здоровье и не верьте мифам", - советует диетолог.

Что показывают исследования

При правильном использовании микроволновки стоит беспокоиться по поводу излучения, утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет BBC. Впрочем, остается открытым вопрос, насколько теряются питательные вещества в продуктах после разогрева.

Некоторые исследования показали, что овощи теряют часть своей питательной ценности в микроволновке. Выявлено, что микроволновая печь удаляет в брокколи 97% флавоноидов - растительных соединений, оказывающих противовоспалительное действие. Это на треть больше вреда, чем от кипячения.

Хотя разогрев в микроволновке безопасен, но угрозу может ставить пластмассовая посуда. Поэтому ее лучше не использовать.

Правила использования микроволновой

В ВОЗ советуют, как правильно пользоваться микроволновой.

"Конструкция микроволновых печей гарантирует, что микроволны находятся внутри печи и могут присутствовать только тогда, когда печь включена, а дверца закрыта. Утечка вокруг и через стеклянные двери ограничивается конструкцией до уровня, значительно ниже рекомендованного международными стандартами", - заявляют в организации.

Однако микроволновая утечка все равно может возникнуть вокруг поврежденных и загрязненных микроволновок. Поэтому важно поддерживать печку в хорошем состоянии.

"Пользователи должны убедиться, что дверца закрывается должным образом и что защитные блокировочные устройства, установленные на дверце для предотвращения излучения микроволн, когда они открыты, работают правильно", - подчеркивают эксперты.

Также добавляют, что уплотнители дверцы должны быть чистыми, и не должно быть видимых признаков их повреждения или наружного корпуса духовки. В случае обнаружения каких-либо неисправностей или повреждения частей печи нельзя использовать ее, пока ее не отремонтируют.