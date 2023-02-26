Действительно ли от пива растет живот? Эксперт объяснил это с научной точки зрения

Уже много лет существует мнение, что от пива у мужчин растет живот. Это не только ухудшает эстетический вид, но и приносит дискомфорт человеку и ухудшает состояние его здоровья.

О том, является ли утверждение о "пивном" животе мифом, рассказал тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram .

Откуда берется большой живот

"Накопление жира на животе - это так называемый андроидный тип отложения жира. То есть он присущ больше мужчинам. И пиво тоже пьют больше мужчины, поэтому кажется, что именно оно и является причиной большого живота", - говорит тренер.

При этом Мандзяк отмечает, что есть много женщин, которые злоупотребляют пивом, а пивного живота у них нет. Также следует учитывать, что злоупотребляющие алкоголем люди часто не ведут здоровый образ жизни - а это способствует набору веса.

"Пиво не содержит в себе каких-либо веществ, способствующих накоплению жира. Это пищевой продукт, в котором есть калории как в яблоке, или картофеле. Если злоупотреблять калориями, будет расти живот. Например, в 100 миллилитрах пива - 45 калорий. Это - половина яблока. А люди часто пьют пиво литрами, а это уже 5 больших яблок", - добавляет эксперт.

Что показывают исследования

Калории пива - это углеводы и спирт. Они не могут полностью компенсировать потребности человека в калорийности и сделать его сытым.

В 1972 году учёные провели эксперимент. В исследовании приняли участие 11 мужчин и 1 женщина, которые злоупотребляли пивом. Первую неделю им не давали спиртное, а только записывали всю пищу, которую они употребляли, чтобы определить их реальную потребность в калориях.

После этого учёные на 16 дней заменили половину дневных калорий на пиво. В результате испытуемые похудели почти на 1 килограмм.

Как оказалось, этиловый спирт из пива увеличивает потери калорий для поддержания тепла тела и организм вынужден больше сжигать белки, жиры и углеводы, чтобы удовлетворить свои потребности. То есть алкоголь увеличивает метаболизм.

Вместе с тем, другой эксперимент показал, что у зависимых людей метаболизм повышался на 28%. А у людей, которые обычно не пьют - всего 9%. Это обусловлено неэффективной работой печени у зависимых людей.

"Пиво если и имеет негативное влияние на талию, то оно незначительное. Поэтому, если любите его - дозируйте, если не любите - не пейте", - отмечает Мандзяк.