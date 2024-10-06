Действительно ли вы знаете историю легендарного пса Хатико? Эти факты вам точно неизвестны

История пса Хатико, ожидавшего своего владельца на станции Сибуя в Токио - это символ верности, любви, дружбы и преданности. Его жизнь была описана в книгах и фильмах, но есть интересные и малоизвестные факты, о которых знают далеко не все.

Что известно о жизни легендарно пса Хатико и его хозяина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's inserting.

Чествование Хатико

У станции Сибуя в Токио стоит статуя Хатико. Это бронзовый памятник одной из самых известных собак Японии. Акита Хатико больше всего запомнился своей непоколебимой верностью. Каждый вечер пес ждал на вокзале своего владельца, профессора Хидесабуро Уэно, чтобы они могли вместе пойти домой.

История собаки быстро распространилась по всей Японии, привлекая внимание всей страны. Люди приезжали отовсюду, чтобы увидеть верного пса, который ждет хозяина, который никогда не вернется. Он стал настолько популярен, что в апреле 1934 года скульптор Теру Андо открыл бронзовую статую Хатико на станции Сибуя вместе со знаменитой собакой.

Жизнеописание Хатико

Хатико родился 10 ноября 1923 г. на ферме близ города Одате в префектуре Акита в Японии (где его порода получила свое название). В следующем году профессор Уэно приехал на ферму, чтобы забрать Хатико домой.

Профессор гулял со своей верной собакой каждое утро до станции Сибуя. Там он ехал на поезде в Токийский Имперский университет, где он преподавал сельскохозяйственные науки. Затем Уэно возвращался на станцию Сибуя после окончания занятий, чтобы найти Хатико, который ждал, чтобы сопровождать его домой.

Как на самом деле выглядел легендарный пес Хатико (фото: Общественное достояние)

"Когда профессор Уэно вернулся… он нашел Хатико на станции Сибуя, и он был счастлив увидеть его. Итак, Хатико, видимо, подумал, что если хозяин будет долго отсутствовать, то рано или поздно он сможет увидеть его на вокзале" - рассказал куратор музея Кейт Мацуи.

Эта счастливая рутина продолжалась более года, пока однажды Уэно не получил смертельного кровоизлияния в мозг на работе. Однако Хатико об этом не знал.

Изо дня в день он возвращался на станцию ​​Сибуя, ожидая, пока Уэно выйдет из поезда. Сначала работники вокзала считали собаку неприятной, не зная, что она ждет своего покойного хозяина.

Однако со временем они полюбили Хатико и часто сидели с ним и угощали его. Акита стал настолько популярен, что первая статуя Хатико была построена в его честь еще до его смерти.

Верный пес продолжал ждать своего усопшего хозяина почти 10 лет. Несмотря на собственные проблемы со здоровьем и ослабленные ноги, он ежедневно ходил пешком до станции Сибуя и ждал Уэно. Затем, 8 марта 1935 года, Хатико нашли мертвым на улице у вокзала, он был верен до самого конца.

Когда новость о смерти собаки распространилась, толпы собрались у статуи Хатико, которую открыли за год до его смерти, чтобы почтить его память.

Популярность Хатико

Впервые Хатико попал в национальные новости еще в 1932 году, когда один из бывших учеников Уэно, Хирокичи Сайто, узнал о верности пса и приехал на станцию Сибуя, чтобы увидеть все своими глазами. Он нашел Хатико на его привычном месте, а впоследствии вместе с псом пошел в дом бывшего садовника Уэно - Кобаяши. Тот рассказал историю пса и Сайто увлекся породой Акита.

Первая статуя Хатико на станции Сибуя в Токио (Фото Felix Choo/Alamy)

Он провел перепись чистокровных собак этой породы в Японии и выяснил, что их было всего 30. Сайто стал регулярно навещать Хатико на станции и выпустил несколько статей об удивительной преданности собаки своему хозяину. Одну из них напечатали в японской газете The Asahi Shimbun, и это принесло Хатико всенародную славу.

Через два года на станции Сибуя скульптор Теру Андо открыл первую статую в честь самой верной собаки Японии. Эта статуя не сохранилась, потому что была переработана в металл во время Второй мировой войны.

А после войны сын скульптора смог воспроизвести статую Хатико и сохранить память о собаке. В 1948 году, когда состоялась официальная церемония открытия памятника, ближайший к статуе вход на станции был переименован в Hachiko-guchi (вход/выход Хатико).

Каждый год в годовщину смерти пса у памятника собирается толпа людей - на церемонию памяти.

Вторую статую Хатико установили перед станцией Одате в городе, где родился самый преданный пес в мире. Третью поставили в 2004 году у Музея собак Акита в Одате.

В 2015 году преподаватели факультета сельского хозяйственного университета (бывшего Токийского императорского университета, где работал Хидесабер Уено) открыли еще одну бронзовую статую преданного пса. Он отображает, как Уэно и Хатико встретились на станции.

Единственная статуя Хатико, где он встретился со своим любимым Уэно (Фото Felix Choo / Alamy)