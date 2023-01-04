RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Действительно ли морская соль полезнее обычной: врач удивила ответом

Какая соль более полезна для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Соль важна для нашего здоровья и участвует в обменных процессах, в регуляции сердечной деятельности, работе почек и выполняет многие другие жизненно необходимые функции. Многие считают, что наиболее полезной для человека морская соль. Однако это не так.

Об этом рассказала нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram.

Полезна ли соль

Врач говорит, что соль состоит из 2 минералов: натрия и хлора. Они важны для передачи нервных импульсов, сокращения мышц и транспортировки веществ. ⠀

Полностью отказываться от соли врач не рекомендует. Однако важно не переедать.

"К сожалению, многие люди едят слишком много соли, потому что 75% соли в нашем рационе поступает из переработанных продуктов: колбас, сыров, соусов, хлопьев на завтрак", - говорится в сообщении.

В частности, можно немного недосаливать пищи и со временем вкусовые рецепторы адаптируются к новым вкусам.

Также важно снизить употребление соли гипертоникам и тем у кого проблем с почками и отеками.

Что известно о морской соли

По словам врача, морская соль не полезна обычной кухонной. В частности, каждый вид будет отличаться содержанием натрия и хлора и числом микро и макроэлементов.

Обычная поваренная (столовая) - это максимально очищенная соль, содержащая минимум полезных элементов.

Морскую добывают методом испарения морской воды, поэтому она содержит больше микроэлементов.

"Но не факт, что она имеет больше йода, чем в йодированной, потому что при испарении воды и сушке йод теряется", - добавила нутрициолог.

Также морская соль из-за загрязнения океана может включать в себя следы тяжелых металлов и микропластик. ⠀⠀

Ранее мы сообщали, как определить продукты со "скрытой" солью.

Также мы писали, что случится с организмом, если отказаться от соли на 10 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктисіль