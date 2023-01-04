Действительно ли морская соль полезнее обычной: врач удивила ответом

Полезна ли соль

Врач говорит, что соль состоит из 2 минералов: натрия и хлора. Они важны для передачи нервных импульсов, сокращения мышц и транспортировки веществ. ⠀

Полностью отказываться от соли врач не рекомендует. Однако важно не переедать.

"К сожалению, многие люди едят слишком много соли, потому что 75% соли в нашем рационе поступает из переработанных продуктов: колбас, сыров, соусов, хлопьев на завтрак", - говорится в сообщении.

В частности, можно немного недосаливать пищи и со временем вкусовые рецепторы адаптируются к новым вкусам.

Также важно снизить употребление соли гипертоникам и тем у кого проблем с почками и отеками.

Что известно о морской соли

По словам врача, морская соль не полезна обычной кухонной. В частности, каждый вид будет отличаться содержанием натрия и хлора и числом микро и макроэлементов.

Обычная поваренная (столовая) - это максимально очищенная соль, содержащая минимум полезных элементов.

Морскую добывают методом испарения морской воды, поэтому она содержит больше микроэлементов.

"Но не факт, что она имеет больше йода, чем в йодированной, потому что при испарении воды и сушке йод теряется", - добавила нутрициолог.

Также морская соль из-за загрязнения океана может включать в себя следы тяжелых металлов и микропластик. ⠀⠀