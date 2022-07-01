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Зменшення солоного може продовжити життя: як визначити продукти з "прихованою" сіллю

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П'ятниця 01 липня 2022 17:00
Зменшення солоного може продовжити життя: як визначити продукти з "прихованою" сіллю Продукти, яким краще без солі (колаж РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Багато українців не уявляють свого життя без солі. Але не всі знають норму вживання солі в день - а це всього чайна ложка у всіх видах продуктів! При цьому повна відмова від приправи також загрожує проблемами зі здоров'ям.

Styler вирішив нагадати про те, чому надлишок солі - це погано, які продукти не варто досолювати і чим замінити надлишок солі.

Чому зловживання сіллю так небезпечно?

За словами лікарів, сіль призводить до підвищення тиску, надлишку натрію, затримки води в організмі, що своєю чергою викликає проблеми з нирками.

Крім проблем з серцево-судинною системою і внутрішніми органами, надлишок натрію призводить до зменшення кількості кальцію в організмі.

Більшість щоденних продуктів вже мають у своєму складі сіль

З огляду на цей факт, слід знати кількість солі на 100 грамів продукту. За словами лікарки Маргарити Гуркало, задовільною кількістю солі є менше 0,3 грама на 100 грамів продукту.

Прийнятною кількістю є 0,3-1,5 грама на 100 грамів продукту. Але зловживати такими продуктами не слід.

Критичною кількістю є 1,5 грама і більше на 100 грамів продукту. Такі продукти взагалі не бажано вживати.

Зменшення солоного може продовжити життя: як визначити продукти з &quot;прихованою&quot; сіллю

Не зловживайте солоними продуктами (фото: pixabay)

Ці продукти містять велику кількість солі:

  • соєвий соус
  • бекон і ковбаси, сосиски
  • кетчуп
  • соління і закрутки
  • анчоуси
  • чіпси і снеки
  • готові маринади
  • копченості
  • готові соуси в упаковці
  • супи швидкого приготування
  • готові суміші спецій

Чим замінити сіль в приготуванні страв?

Ось деякі поради: замість солі додавайте в їжу ароматні трави, сушені овочі і зелень, часник, цибуля, каррі, бальзамічний оцет, ароматні перці, корицю, імбир, свіжу зелень, вино, пиво, сидр.

Для вдалого маринаду без солі можна використовувати лимонний сік, йогурти з ароматним перцем, чилі, імбир.

Відмовлятися від солі повністю - шкідливо

Дізнавшись про те, що сіль може призвести до поганих наслідків, можна вирішити відмовитися від неї. Але робити так не варто.

За словами лікаря з США Люсії Гарсії, натрій у солі є необхідною поживною речовиною для засвоєння організмом поживних речовин, руху м’язів, нервової системи, серцево-легеневої функції та метаболізму.

Натрій підтримує баланс внутрішньоклітинної та позаклітинної рідини і допомагає регулювати роботу нервів і м’язів.

Скільки солі можна з'їдати на день

Так, рекомендована ВООЗ норма споживання натрію для дорослих становить 2 грами на день, що еквівалентно 5 грамам солі. Це вміст приблизно однієї чайної ложки.

Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо відмовитися від солі на 10 днів.

Також експерти нарешті визначилися, чи можна солити й консервувати з використанням йодованої солі.

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