Действительно ли коллаген помогает омолодить кожу: вся правда

Коллаген имеет большое значение для здоровья и эластичности кожи, волос, ногтей и костей. Естественная выработка коллагена организмом замедляется с 25 лет. Поэтому многие принимают его дополнительно.

Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram .

Эффективный ли коллаген в добавках

Кожа, мышцы, хрящи, суставы, сосуды - для формирования всех этих образований нужен коллаген. Организм человека до 25 лет синтезирует этот белок в том количестве, которое ему необходимо.

Со временем количество важного структурного белка в организме уменьшается - ориентировочно на 1% в год. Так возникают морщины, кожа становится менее эластичной и упругой. К этому присоединяется фотостарение - коллаген разрушается, если мы не защищаем кожу от солнечных лучей.

Эксперты говорят, что процесс обмена коллагена - достаточно комплексный и регулируется многими факторами, такими как баланс половых гормонов, состав рациона, влияние ультрафиолета и наличие свободнорадикальных процессов.

Это означает, что когда человек пьет коллаген в порошках или в таблетках, он расщепляется в кишечнике на аминокислоты. Они всасываются в кровь и затем направляются в мышцы.

К тому же добавки содержат преимущественно заменимые аминокислоты, которые организм может создавать самостоятельно.

Кому советуют принимать добавки

Добавки коллагена часто "советуют" людям с остеоартритом, проблемами с хрящами и тем, кто много занимается спортом.

Важно помнить, что коллаген в таблетках не является гарантией, что кожа будет лучше восстанавливаться, избавится от морщин, а мышцы всегда будут в тонусе.

Краткосрочные эффекты, конечно, могут быть. Однако обмен коллагена - это многогранный процесс, поэтому к его восстановлению нужно подходить также комплексно. И начать можно со сбалансированного питания.

Происхождение косметологического коллагена:

Животный - его получают из кожи крупного рогатого животного

Растительный - такого коллагена не существует. Продукты, которые предлагаются под такими названиями, не имеют никакого отношения к коллагену, а являются углеводами

Морской или рыбный - добывают из моллюсков и рыб

Коллаген является одним из популярнейших компонентов антивозрастной косметики, считается современным и инновационным ингредиентом.