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Действительно ли творог полезен, и нужно ли его есть каждый день

Полезен творог или нет (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Творог является хорошим источником белка и может использоваться в качестве замены менее питательных ингредиентов во многих рецептах.

Эксперты по питанию рассказали, так ли полезен творог, пишет Very Well Health.

Что нужно знать о твороге

Обезжиренный творог, который стал диетическим увлечением в 1950-х годах, в этом году снова в тренде.

Вирусные видеоролики TikTok показывают, что творог можно использовать для приготовления мороженого, яичницы и в качестве начинки для тостов.

"Творог определенно пользуется популярностью в социальных сетях. Его мягкий вкус и кремовая текстура делают его универсальным как для острых, так и для сладких блюд", - рассказала диетолог Лили Лам.

Вкус и текстура творога - лишь одна из причин, по которой он популярен в сети.

"Это также низкокалорийная пища, богатая высококачественным белком, если вы хотите контролировать свой вес", - отметила эксперт.

Порция творога 1/2 стакана содержит 111 калорий и 12,5 г белка.1 Потребление белка может помочь вам чувствовать себя сытым, одновременно снижая уровень гормонов голода, а значит, снижая потребление калорий.

Почему творог полезен?

По словам Лили, помимо белка творог также богат витаминами и минералами, такими как кальций, фосфор, магний и витамины группы B,1 которые необходимы для здоровья костей, энергетического обмена и образования эритроцитов.

Еще одна причина популярности творога - низкое содержание насыщенных жиров. Большинство диетических рекомендаций, в том числе рекомендации Американской кардиологической ассоциации, рекомендуют сократить употребление продуктов с насыщенными жирами.

Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний.

В половине стакана творога содержится менее двух граммов насыщенных жиров.

Нужно ли есть творог каждый день

Творог можно использовать в качестве замены любому рецепту, который требует майонеза, сметаны или жирных сливок. Это также отличный ингредиент для сливочных заправок для салатов и соусов для пасты.

Хотя творог универсален и моден, в нем относительно много натрия. В 1/2 стакана творога содержится около 350 мг натрия, тогда как в таком же количестве греческого йогурта из цельного молока - всего около 42 мг.

Взрослые должны получать менее 2300 мг натрия в день, чтобы снизить высокое кровяное давление и риск сердечных заболеваний.

Вы можете купить творог с низким содержанием натрия и без него, но лучше придерживаться разнообразной диеты, а не сосредотачиваться на одном типе пищи.

 

Кстати, в Украине изменится цена на молоко.

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