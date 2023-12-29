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Отменят ли выплаты ВПЛ, если переселенец купит авто: объяснение юриста

Пятница 29 декабря 2023 12:14
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Отменят ли выплаты ВПЛ, если переселенец купит авто: объяснение юриста Могут ли отменить выплаты ВПЛ за покупку авто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Выплаты ВПЛ могут быть отменены, если переселенец приобретет автомобиль. Но эта норма действует не во всех случаях и в ряде ситуаций денежную помощь будут оказывать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Когда отменяют выплаты ВПЛ за покупку авто, а когда - нет

"Помощь не назначается/не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение 3-х месяцев перед обращением или во время ее получения членом семьи приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда или прицепа), - объясняют юристы.

При этом они отмечают, что есть исключения.

При покупке авто выплаты ВПЛ не отменят в следующих случаях:

  • с года выпуска транспортного средства прошло более 5 лет (кроме мопеда и прицепа)
  • купили мотоцикл, стоимость которого не превышает 27 209 грн (в 2023 г.) и 30 693 грн (в 2024 г.)
  • транспортное средство переселенец собрал самостоятельно
  • транспортное средство получено бесплатно или приобретено на льготных условиях через органы соцзащиты/получено через благотворительные организации, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля
  • транспортное средство находится в розыске в связи с незаконным завладением
  • транспортное средство физически уничтожено, что подтверждается соответствующими документами
  • транспортное средство купили: человек с инвалидностью I и II группы, родители-воспитатели детских домов семейного типа, многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью, семьи с лицами с инвалидностью I и II группы, достигших 80-летнего возраста

Факт приобретения транспортного средства ВПЛ проверяют за период три месяца перед обращением за назначением помощи и на время его получения.

Получатель пособия в течение 14 календарных дней обязан самостоятельно сообщить о возникновении изменений, влияющих на определение права на получение пособия (в частности о приобретении автомобиля).

Если ВПЛ не сообщит об этом самостоятельно, то это все равно будет выявлено по результатам верификации через взаимодействие электронных систем.

Когда прекратят выплаты

Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.

Если выплаты прекратили случайно, например авто приобрел человек с I или II группой инвалидности, то получатель помощи должен обратиться в орган социальной защиты населения с подтверждающими документами, что прекращение выплат незаконно. Например, человек с инвалидностью II группы может предоставить копию пенсионного удостоверения или справки к акту осмотра МСЭК.

Раньше мы писали о том, как ВПЛ получить продуктовые наборы в разных регионах Украины.

Читайте также о том, что Кабмин хочет продолжить выплаты части переселенцев в 2024 году.

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