Чи скасують виплати ВПО, якщо переселенець купить авто: пояснення юриста

Виплати ВПО можуть скасувати, якщо переселенець придбає автомобіль. Але ця норма діє не у всіх випадках і в ряді ситуацій грошову допомогу продовжуватимуть надавати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Коли скасовують виплати ВПО за купівлю авто, а коли - ні

"Допомога не призначається/не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом 3-х місяців перед зверненням або під час її отримання членом сімʼї придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда або причепа)", - пояснюють юристи.

При цьому вони зазначають, що бувають винятки.

При покупці авто виплати ВПО не скасують у наступних випадках:

з року випуску транспортного засобу минуло більше 5 років (крім мопеда і причепа)

купили мотоцикл, вартість якого не перевищує 27 209 грн (у 2023 р.) та 30 693 грн (у 2024 р.)

транспортний засіб переселенець зібрав самостійно

транспортний засіб одержано безоплатно чи придбано на пільгових умовах через органи соцзахисту/одержано через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля

транспортний засіб перебуває у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням

транспортний засіб фізично знищено, що підтверджується відповідними документами

транспортний засіб купили: особа з інвалідністю I та II групи, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми з інвалідністю, сім’ї з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку

Факт придбання транспортного засобу ВПО перевіряють за три місяці перед зверненням за призначенням допомоги та на час її отримання.

Отримувач допомоги протягом 14 календарних днів зобовʼязаний самостійно повідомити про виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги (зокрема про придбання автомобіля).

Якщо ВПО не повідомить про це самостійно, то це все одно виявлять за результатами верифікації через взаємодію електронних систем.

Коли припинять виплати

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, що впливають на право отримання допомоги.

Якщо виплати припинили випадково, наприклад авто придбала особа з І чи ІІ групою інвалідності, то отримувач допомоги має звернутися письмово до органу соціального захисту населення із підтвердними документами, що припинення виплат незаконне. Наприклад, особа з інвалідністю ІІ групи може надати копію пенсійного посвідчення або довідки до акта огляду МСЕК.