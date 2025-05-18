Действительно ли гормональный сбой приводит к лишнему весу: врач поразила ответом

Влияние гормонов на вес

По словам эксперта, на самом деле гормоны действительно влияют на регуляцию аппетита и даже на распределение жировой ткани. Поэтому при определенных гормональных проблемах она начинает откладываться не там, где нужно. Но количество таких случаев не высокое.

Большинство людей набирают из-за дисбаланса между теми калориями, которые они потребляют и теми, которые тратят. Поэтому важно то, что находится на тарелке, в какой пропорции вы употребляете макронутриенты, есть ли полноценный сон и физическая активность. То есть все это в сочетании будет давать отличный результат.

"По своей практике врача-эндокринолога могу сказать, что есть гормоны, которые являются важными регуляторами обмена веществ. Среди них хочу выделить гормоны щитовидной железы. Если с ними что-то не так или их мало, то сколько бы вы не тратили усилий по похудению, не считали калорий, ничего хорошего не произойдет, пока они не будут в норме", - сказала Самойленко.

Поэтому стоит начинать процесс похудения с обследований, хотя бы минимальный чек-ап.

Как урегулировать дисбаланс гормонов без лекарств

Сбалансированное питание

Стоит потреблять продукты, богатые омега-3 жирные кислоты (например, рыба, льняное семя, грецкие орехи). Исключение или уменьшение потребления обработанных углеводов и сахара, что может влиять на уровень инсулина и других гормонов.

Также потребление продуктов, содержащих витамины и минералы, важные для гормонального баланса (например, витамины D, B6, магний, йод).

Управление стрессом

Хронический стресс повышает уровень кортизола, что может вызывать гормональные дисбалансы. Практики релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения, могут быть полезными.

Сон также является важным фактором для нормализации гормонов - старайтесь спать 7-9 часов в сутки.

Поддержание здорового веса

Избыточный вес или ожирение могут влиять на уровень инсулина и других гормонов. Регулярная физическая нагрузка и правильное питание помогут поддерживать оптимальный вес.