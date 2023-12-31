Крещение по новому стилю. Когда украинцы будут отмечать этот праздник в 2024 году

Крещение в 2024 году впервые будут праздновать по новому церковному календарю, который вступил в силу 1 сентября. Он сместил даты всех фиксированных праздников на две недели.

О том, когда теперь будут праздновать Крещение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда украинцы будут отмечать Крещение 2024

Крещение является одним из важнейших церковных праздников в году, который фактически завершает рождественский цикл. В этот день верующие отмечают крещение Иисуса Христа в реке Иордан и его явление народу как Спасителя и Мессии.

С 2024 года этот праздник теперь будут чествовать 6 января, ранее его отмечали - 19 января. В этом году Крещение выпадает на субботу, поэтому большинство украинцев будут иметь выходной.

История праздника

Библейские предания рассказывают, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан в 30-летнем возрасте. Когда Христос вышел на берег, с небес услышал голос Бога, который назвал его своим Сыном. После этого на него сошел Святой Дух в виде голубя. Именно поэтому праздник еще называют Богоявлением.

Христиане верят, что именно крещение свидетельствует о таинстве Святой Троицы - в день крещения Иисуса Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец - в голосе, Сын Божий - во плоти, Дух Святой - в виде голубя.

Как празднуют Крещение

На Крещение главным символом является святая вода. Христиане верят, что в этот день она приобретает целебные свойства. Именно поэтому верующие идут в церковь и освящают воду. Затем ею угощают всех членов семьи и ею кропят дом, чтобы она защищала от бед и невзгод.

Освящена вода сохраняется круглый год и она не портится. Когда дети болеют, ее дают пить, чтобы болезнь быстрее отступила.

Традиционно освящают воду на берегу рек. Обычно в этот день бьют сильные морозы, поэтому на льду в водоемах вырезают большой крест и ставят его возле проруби.

Многие ныряют в прорубь, потому что считают, что такой обряд вроде бы как очищает от грехов и заряжает здоровьем на весь год. Но священники подчеркивают, что это не христианская традиция.

На Крещение принято посещать родственников и друзей. В этот день здороваются следующими словами: "Христос крестился", на что нужно отвечать "В реке Йордане".

Главные запреты праздника

В этот день нельзя никоим образом "оскорблять" воду - плевать в нее, выбрасывать мусор, выливать отходы и т. д. Также запрещено ссориться, злословить и держать обиды на кого-нибудь.

Церковь выступает категорически против гадания или других подобных ритуалов.