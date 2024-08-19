Сбалансированно и разнообразно: гастроэнтеролог назвала 5 факторов правильного питания

Обычно, когда люди слышат слова здоровое и сбалансированное питание, то первое, что представляем - это сложно и дорого. Однако, это не так, стоит лишь ввести правильные привычки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.

Меняйте привычки постепенно

Эксперт советует начать с перекуса. Если раньше это были фрукты или пирожное, то замените диванчиком с тостом, овощами, сыром, яйцом или рыбой.

Подумайте, какие продукты можно добавить в рацион, а не исключить

Обратите внимание на разнообразие овощей и фруктов, добавьте специи или травы, это придаст блюдам более изысканный вкус.

Не ешьте только полезную еду

Есть понятие "fun food", означающее "пища для развлечения". То есть те продукты, которые не несут чрезвычайной пользы для жизни, но должны быть в рационе для поддержания баланса и удовлетворения.

Это не означает, что "fun food" и полезная еда должны быть в равных количествах, но должно остаться для нее место.

"Не стоит воспринимать пирожное на празднике, как "погрешность" в питании и "пытать" себя за то, что попробовали кусочек", - говорится в сообщении.

Не прячьте крупу в дальний угол шкафа

Следует выбрать для круп прозрачные контейнеры и поставить их спереди, а овощи хранить в холодильнике на видном месте. Тогда гораздо больше шансов съесть их до того, пока они испортятся.

Обсуждайте рацион с семьей

Поинтересуйтесь, кто и что хотел бы сесть нового. В поисках вдохновения, загляните в галерею в телефоне, где вы делали скрины вкусных блюд.

Одну и ту же куриную грудку можно приготовить разными способами и каждое блюдо будет уникальным.

Одной из главных причин, почему люди набирают лишние килограммы и даже страдают ожирением, есть неправильное питание.

Сбалансированная диета может способствовать снижению веса, поскольку она исключает чрезмерное потребление рафинированных углеводов и обработанной пищи, а также достаточное потребление белка во избежание переедания.

Однако людям, желающим достичь своих целей по похудению, необходимо изменить свои пищевые привычки, соблюдать здоровую сбалансированную диету и регулярно тренироваться.