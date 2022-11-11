Нужно ли "есть за двоих" во время беременности: врач развеяла распространенный миф
Существует мнение, что во время беременности женщина должна "есть за двоих". Однако, на самом деле это ерунда и делать насильно этого не нужно. Следует есть качественную и свежую пищу.
Об этом сообщила гинеколог Ольга Янюк в Instagram.
По словам специалиста, беременным женщинам с нормальным весом при одноплодной беременности необходимо увеличить ежедневное употребление калорий всего на 340 ккал.
Во ІІ триместре следует увеличить на 450 ккал, а во ІІІ триместре большинство беременных нуждаются в 2200 - 2900 ккал. Однако все это индивидуально.
В частности, во время беременности не нужно менять рацион, если раньше вы питались правильно и сбалансированно. Но если раньше девушка употребляла продукты с большим содержанием сахара, жиров и консервантов (газированные напитки, сосиски, чипсы, жареные и кондитерские изделия), то рацион нужно изменить.
Во время беременности врач советует есть:
- овощи и фрукты - основной источник клетчатки, витаминов и минералов. Их следует добавлять к каждому приему пищи, можно употреблять не только свежие, но и запеченные, вяленые и замороженные;
- сложные углеводы - основной источник энергии. В рацион обязательно включайте цельнозерновые изделия (хлеб, хлебцы, макароны), цельные крупы (гречка, рис, булгур);
- белковые продукты необходимы для здорового протекания беременности. Употребляйте в пищу мясо, бобовые (нут, чечевица, горох), нежирные молочные продукты (но не обезжиренные), яйца, орехи и зерна, рыбу не менее 2-3 раз в неделю.
Также беременные женщины обязательно должны соблюдать следующие правила:
- тщательно мыть руки с мылом перед едой;
- употреблять хорошо термически обработанную пищу (мясо, рыбу, яйца);
- мыть фрукты и овощи под большим количеством проточной воды;
- тщательно мыть руки, рабочие поверхности и посуду, которые контактировали с сырым мясом, рыбой или птицей;
- избегайть употребления рыбы с большим содержанием ртути (акула, рыба-меч).
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