Нужно ли извлекать зарядное устройство из розетки, если оно ничего не заряжает

Безопасно ли оставлять зарядку в розетке

По мнению экспертов, нет ничего отрицательного в том, чтобы блок питания оставался подключенным к розетке даже при отсутствии подключенных устройств. Производители ведущих мировых брендов мобильных устройств изначально предполагают, что такой режим использования будет распространен и уделяют внимание вопросам безопасности.

В результате, оставляя зарядное устройство в розетке постоянно, вы можете быть уверены, что это не вызовет никаких проблем.

Нужно ли извлечь из розетки зарядное устройство для экономии электроэнергии

Этот вопрос вам предстоит решить самостоятельно. Подключенный к розетке блок питания действительно потребляет энергию, хоть и в небольших объемах. К примеру, зарядное устройство для смартфона само по себе тратит около 5 Вт в сутки, что в год суммируется до 2-3 кВт.

Впрочем, маловероятно, что счета за электроэнергию заметно вырастут из-за нескольких подключенных в разных местах квартиры зарядных устройств. Тем не менее, они все же потребляют электроэнергию.

Можно ли оставлять зарядку в розетке в грозу

Гроза - серьезный фактор риска для всех домашних электроприборов, в том числе и для зарядок. Лучше их на время непогоды из розетки вытащить.

Можно ли оставлять зарядку в розетке, которая нагревается даже без нагрузки

Если зарядное устройство подключено к смартфону или планшету и нагревается во время зарядки, это не должно вызывать удивления. Однако, если даже после отключения устройства блок питания остается горячим, рекомендуется извлечь его из розетки. Возможно, зарядное устройство неисправно или существуют проблемы с электрической сетью.

Такие ситуации могут возникнуть в квартирах, где недостаточно уделялось внимание созданию безопасной электрической сети или в сельской местности. Чтобы избежать непредвиденных последствий, рекомендуется заменить постоянно нагреваемое зарядное устройство новым.